قرار مفاجئ من الأهلي المصري تجاه "أفشة"

اتخذ محمد يوسف، المدير الرياضي بنادي الأهلي المصري، قراراً مفاجئاً تجاه محمد مجدي "أفشة" نجم الفريق الأحمر.

وفاز الأهلي مساء أمس الجمعة على حساب ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة السابعة للدوري المصري.

ودخل أفشة في مشادة مع زميله محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق بعد أن رفض التوجه للجماهير عقب المباراة لتحيتها.

وبحسب مصدر مطلع في الأهلي المصري لـ"إرم نيوز" فإن محمد يوسف رحب برحيل اللاعب محمد مجدي "أفشة" حال تلقيه عرضا مناسبا.

وأشار المصدر إلى أن أفشة تحدث مع محمد يوسف حول غضبه من عدم المشاركة مع الفريق عقب لقاء سيراميكا كليوباترا.

وأوضح أن أفشة كان في قمة غضبه وهو ما أزعج محمد يوسف بشدة خاصة أن أسلوب حديث اللاعب لم يكن لائقاً عن المدير الفني عماد النحاس وزملائه بالفريق.

وأكد المصدر أن محمد يوسف تحدث بوضوح مع أفشة حول إيجاد عرض مناسب للرحيل موضحاً أن الفريق لديه مشاكل عديدة.

وأضاف: "يوسف قال لأفشة إنه مقصر ولن يلعب رغم أنف المدرب، وهو ما أغضب اللاعب وخرج من الجلسة مؤكداً أنه سيبحث عن عرض للرحيل".