دار حديث ودي بين النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي والعراقي علي الحمادي نجم إيبسويتش تاون عقب لقاء الفريقين على ملعب "الاتحاد".

ووقف الحمادي مع هالاند بعد نهاية المباراة وتبادلا الحديث لعدة دقائق قبل المغادرة إلى غرف الملابس.

وقاد هالاند فريقه مانشستر سيتي لفوز عريض على حساب إيبسويتش تاون بنتيجة 4-1 ، أمس السبت ، في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

وسجل المهاجم النرويجي هاتريك في الدقائق 12 من ضربة جزاء و16 و88 كما أحرز البلجيكي كيفين دي بروين هدفًا في الدقيقة 14 بينما أحرز صامويل سزموديكس في الدقيقة 7.

وكشفت قناة "العراقية" الرياضية عن كواليس الحديث الذي دار بين هالاند والحمادي.

وقال هالاند للاعب العراقي" حظ سعيد... عليك الاجتهاد دائمًا...مبارك لكم التأهل إلى الدوري الإنجليزي".

ورد الحمادي قائلًا:" الحظ السعيد لك وسوف أعمل على التطور دائماً".

وأتم هالاند كلماته:" أنت مهاجم وأنا مهاجم وأعرف قيمة المكان الذي أنت فيه فنياً".

وشارك الحمادي كبديل في لقاء مانشستر سيتي بعد مرور 68 دقيقة من عمر المباراة.

ويبلغ الحمادي 22 عامًا ، ويلعب في مراكز رأس الحربة والجناح كما انضم إلى إيبسويتش تاون قادمًا من ويمبلدون في يناير الماضي.