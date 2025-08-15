تكريم زوجة جوتا وأبنائه قبل افتتاح ليفربول لمباريات الدوري الإنجليزي

ستشهد مباراة ليفربول الافتتاحية في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث مساء اليوم حضور زوجة النجم الراحل ديوغو جوتا، روت كاردوسو، وأطفاله الثلاثة، وسط أجواء تكريم خاصة.

مدرب ليفربول، آرنه سلوت، أكد في كلمته ببرنامج المباراة أن حضور العائلة سيكون لحظة مهمة، قائلاً: "كما قلت سابقًا، التكريمات التي قُدمت في عالم كرة القدم، خاصة داخل مجتمع ليفربول، كانت استثنائية. الليلة سنجتمع مرة أخرى لتكريمهم".

وأضاف: أعتقد أن زوجة ديوجو وأطفاله وعائلته سيكونون هنا، ومن المهم أن نظهر لهم أن حبنا ودعمنا لهم دائم".

رحيل مأساوي

جوتا، 28 عامًا، وشقيقه أندريه سيلفا، 25 عامًا، توفيا في حادث سير بشمالي إسبانيا في يونيو الماضي، بعد فترة قصيرة من زواجه بكاردوسو.

ووضع النادي صورته على غلاف برنامج المباراة، وأكد أنه سيظل في ذاكرة الفريق منذ وفاته وحتى انطلاقة الموسم.

وأقام ليفربول عدة تكريمات له خلال جولته الآسيوية الإعدادية، وعند عودته إلى أنفيلد، وأيضًا في مواجهة الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس، كما قرر النادي اعتزال القميص رقم 20 الذي كان يرتديه.

رسالة من ماك أليستر

زميله أليكسيس ماك أليستر كتب في مقال مؤثر عبر "ذا بلايرز تريبيون": "لا أصدق أنه رحل بهذه السرعة. كان بسيطًا ومحبًا لعائلته، لا يتصنع أبدًا. أحيانًا يمنحك أحضان العمر، وأحيانًا يمر دون أن يقول مرحبًا.

وأضاف: "كنا نمزح دائمًا، سواء في جدالات ميسي ورونالدو أو في لعب الورق. سأختار دائمًا أن أتذكره بابتسامة، وأؤمن أنه يساندنا من السماء".

واختتم: "رسالتي لعائلته أنكم لستم وحدكم، نحن معكم دائمًا".