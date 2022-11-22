3 أهداف ملغاة لمنتخب الأرجنتين أمام السعودية في شوط واحد (فيديو)

سجل المنتخب الأرجنتيني 3 مرات، بخلاف هدف ليونيل ميسي، لكنها لم تحتسب بعد تدخل تقنية الفيديو الذي أقر بوجود التسلل 3 مرات.

وحرمت تقنية الفيديو لاوتارو مارتينيو من هدفين وليونيل ميسي من هدف خلال مباراة الأرجنتين والسعودية المقامة حاليًّا على ستاد لوسيل ضمن مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم قطر 2022.