3 أهداف ملغاة لمنتخب الأرجنتين أمام السعودية في شوط واحد (فيديو)
سجل المنتخب الأرجنتيني 3 مرات، بخلاف هدف ليونيل ميسي، لكنها لم تحتسب بعد تدخل تقنية الفيديو الذي أقر بوجود التسلل 3 مرات.
وحرمت تقنية الفيديو لاوتارو مارتينيو من هدفين وليونيل ميسي من هدف خلال مباراة الأرجنتين والسعودية المقامة حاليًّا على ستاد لوسيل ضمن مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم قطر 2022.
وافتتح الأسطورة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين أهداف المباراة من ضربة جزاء.
واحتسب الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش ضربة جزاء بعد جذب مدافع السعودية للاعب منتخب الأرجنتين خلال ضربة ركنية.
وعادة لا تحتسب تلك الالتحامات خلال الضربات الركنية، لكن الحكم السلوفيني قرر احتسابها بعد استدعائه من قبل تقنية الفيديو ليتقدم بها التانغو.
وانطلقت المباراة على ملعب (لوسيل) في الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية وقطر.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق حسن العيدروس كما تنقل عبر القناة المفتوحة أيضًا.
وتذاع أيضًا عبر قناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي وقناة الكأس 2 بصوت المعلق مشاري القرني.
وتقابل المنتخبان من قبل في مناسبة رسمية وحيدة ببطولة كأس القارات عام 1992 بالمباراة النهائية وفاز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-1.
ولعب المنتخبان وديًّا عام 2012 وتعادلا دون أهداف على ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية الرياض.