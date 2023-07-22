برشلونة يعلن إلغاء مباراته ضد يوفنتوس إثر إصابة عدد من لاعبيه بالتهاب معوي
أعلن نادي برشلونة إلغاء مواجهته أمام يوفنتوس، التي كانت ستجمعهما، فجر يوم الأحد، في بطولة كأس الأبطال بولاية كاليفورنيا؛ بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق بالتهاب معوي.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن "هناك تفشيا لالتهاب المعدة والأمعاء في غرفة ملابس برشلونة، نتيجة لذلك تم إلغاء المواجهة أمام يوفنتوس".
ويتواجد فريقا برشلونة ويوفنتوس في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة التحضيرية للموسم الجديد 2023-2024.
وقال البيان الرسمي للنادي الكتالوني: "أفاد نادي برشلونة بإيقاف المباراة ضد يوفنتوس، المقرر إجراؤها اليوم 22 يوليو في تمام الساعة 7:30 مساءً على استاد ليفاي لبطولة أبطال كرة القدم، يعاني جزء مهم من فريق برشلونة من التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي".
وكانت المواجهة ستقام ضمن بطولة ودية، تجمع أيضًا فرقا مثل ريال مدريد وآرسنال وميلان.