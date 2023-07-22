برشلونة يعلن إلغاء مباراته ضد يوفنتوس إثر إصابة عدد من لاعبيه بالتهاب معوي

أعلن نادي برشلونة إلغاء مواجهته أمام يوفنتوس، التي كانت ستجمعهما، فجر يوم الأحد، في بطولة كأس الأبطال بولاية كاليفورنيا؛ بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق بالتهاب معوي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن "هناك تفشيا لالتهاب المعدة والأمعاء في غرفة ملابس برشلونة، نتيجة لذلك تم إلغاء المواجهة أمام يوفنتوس".