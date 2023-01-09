ESPN: النصر السعودي يعرض 13 مليون يورو راتبا سنويا على بوسكيتس

وشارك بوسكيتس الموسم الحالي مع برشلونة في 19 مباراة، وبالمجمل لعب مع الفريق الأول لبرشلونة 699 مباراة سجل فيها 18 هدفا وصنع 42.

وتداولت عدة تقارير الفترة الماضية عن اهتمام النصر أيضا بالتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، والمدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان، ونغولو كانتي لاعب تشيلسي.

ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.