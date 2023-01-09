ESPN: النصر السعودي يعرض 13 مليون يورو راتبا سنويا على بوسكيتس
كشفت شبكة "ESPN" عن قيمة عرض نادي النصر للتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة.
وينتهي تعاقد سيرجيو بوسكيتس مع برشلونة في نهاية الموسم الحالي، ما يعني أنه يمكن التفاوض معه بداية من يناير الحالي دون موافقة إدارة النادي الكتالوني.
وبحسب "ESPN"، فإن النصر وجه أنظاره نحو بوسكيتس بعد استكمال التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأوضحت أن النصر مستعد لتقديم راتب سنوي صافٍ يبلغ حوالي 13 مليون يورو لإقناع بوسكيتس البالغ من العمر 34 عاما.
وبدأ سيرجيو بوسكيتس مسيرته الاحترافية مع برشلونة منذ صيف 2008، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 5 ملايين يورو.
وشارك بوسكيتس الموسم الحالي مع برشلونة في 19 مباراة، وبالمجمل لعب مع الفريق الأول لبرشلونة 699 مباراة سجل فيها 18 هدفا وصنع 42.
وتداولت عدة تقارير الفترة الماضية عن اهتمام النصر أيضا بالتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، والمدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان، ونغولو كانتي لاعب تشيلسي.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.