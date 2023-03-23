حتى لو احتل المركز الرابع.. ليفربول يواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا

وسيلعب ليفربول مع مانشستر سيتي وآرسنال وليدز يونايتد بعد فترة التوقف الدولي.

وحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" فإنه إذا فاز تشيلسي ومانشستر يونايتد بالبطولات الأوروبية الخاصة بهما هذا الموسم، سيتأهل كلاهما إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2024.

ويحلم تشيلسي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخ النادي، في حين ينافس مانشستر يونايتد على الدوري الأوروبي الذي أحرز مرة من قبل.

وبالطبع، إذا احتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، فسيتم إعادة دخوله في أكبر منافسة في القارة على أي حال.