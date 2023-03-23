حتى لو احتل المركز الرابع.. ليفربول يواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا
يواجه ليفربول معركة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وسط موسم مضطرب يجبر الريدز على الاعتماد على نتائج غيره لتحقيق هدفه القاري.
وقد يخسر فريق المدرب يورغن كلوب تذكرة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حتى لو احتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 42 نقطة من 26 مباراة ويتأخر بـ7 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع والذي لعب 28 مباراة، في حين يتأخر ليفربول بـ5 نقاط عن نيوكاسل الخامس الذي لعب نفس عدد مباريات الريدز.
وسيلعب ليفربول مع مانشستر سيتي وآرسنال وليدز يونايتد بعد فترة التوقف الدولي.
وحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" فإنه إذا فاز تشيلسي ومانشستر يونايتد بالبطولات الأوروبية الخاصة بهما هذا الموسم، سيتأهل كلاهما إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2024.
ويحلم تشيلسي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخ النادي، في حين ينافس مانشستر يونايتد على الدوري الأوروبي الذي أحرز مرة من قبل.
وبالطبع، إذا احتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، فسيتم إعادة دخوله في أكبر منافسة في القارة على أي حال.
ومع ذلك، إذا خرج مانشستر يونايتد من المراكز الأربعة الأولى، على سبيل المثال وفاز مع تشيلسي باللقبين الأوروبيين، فقد يكون ذلك بمثابة أخبار سيئة لكلوب ولاعبيه.
وكان من الممكن أن تحصل ستة أندية على وضع دوري أبطال أوروبا في هذا السيناريو، ولكن يُسمح فقط بخمسة ممثلين إنجليز في كل موسم.
وسيعني ذلك أن صاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز سينتقل إلى الدوري الأوروبي، ما قد يتسبب في نهاية مأساوية لموسم ليفربول أو للفريق الذي سيحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
ومنحب شبكة "أوبتا" مانشستر يونايتد فرصة بنسبة 92% للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا من خلال المراكز الأربعة الأولى.
وسيتعين على فريق المدرب غراهام بوتر ذي الأداء الضعيف تجاوز ريال مدريد ثم مانشستر سيتي أو بايرن ميونيخ للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو.
لكن البلوز أثبت بالفعل في السنوات الأخيرة أنه ليس المرشحون دائمًا هم من يرفعون لقب دوري أبطال أوروبا.