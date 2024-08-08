أعلن النادي الأفريقي التونسي رسميًا عن إقامة مباراة توديعية لنجميه وسام بن يحيى وزهير الذوادي بعد إعلان اعتزالهما كرة القدم في نهاية الموسم الماضي.

وقال النادي الأفريقي إن جماهيره بإمكانها توديع اثنين من أبرز لاعبي الفريق الأحمر والأبيض على مر تاريخ النادي، وذلك مساء الأحد، في ملعب رادس الأولمبي في العاصمة تونس.

وينظّم النادي الأفريقي المقابلة التوديعيّة على شرف اللاعبين وسام بن يحي، وزهير الذوادي، حيث ستقام الأحد 11 أوت 2024 على الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت مكة المكرمة) بملعب حمادي العقربي برادس، وستجمع بين فريقين من أصدقاء وسام بن يحي، وأصدقاء زهير الذوادي من اللاعبين القدامى للنادي.

وأضاف أن برنامج توديع وسام يحيى، وزهير الذوادي، سيشمل أيضًا مباراة ودية بين الفريق الأول للنادي الأفريقي والفريق الأول للوداد المغربي، وذلك ضمن استعداد الفريقين للموسم المقبل 2024 ـ 2025.





ويعد وسام يحيى (39 عامًا)، وزهير الذوادي (36 عامًا)، من أفضل اللاعبين في تاريخ الأفريقي، ثاني أكثر الأندية التونسية تتويجًا بالألقاب المحلية بعد غريمه التقليدي الترجي.

ولعب وسام يحيى طيلة مسيرته الكروية مع الإفريقي وذلك بين 2004 و2024، فيما خاض تجربة احترافية واحدة مع نادي ميرسن سبور التركي في 2013، وأحرز العديد من الألقاب المحلية.

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أما زهير الذوادي، فقد انتقل إلى النادي الأفريقي في 2006، وحمل ألوانه طيلة أكثر من 15 عامًا، وقاده إلى إحراز العديد من الألقاب مثل الدوري التونسي لموسمي 2007 ـ 2028 و2014 ـ 2015.

ويشار إلى أن الأفريقي تعاقد مع 6 لاعبين جدد تحضيرًا للموسم الجديد، فضلاً عن التعاقد مع المدرب الفرنسي دافيد بيتوني.