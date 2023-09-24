راشفورد ينجو من حادث سيارة خطير بعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي (فيديو)

وأوضحت: "لحسن الحظ، خرج راشفورد سالمًا من الحادث الذي ترك سيارته بأضرار بالغة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "تُركت سيارة راشفورد الفاخرة في حالة مدمرة بعد الحادث الذي بدا أنه وقع بالقرب من مجمع تدريب كارينغتون بالنادي بعد وقت قصير من مغادرته الملعب".

وأفادت الصحيفة بأن برونو فيرنانديز، قائد الفريق، توقف لمساعدة ماركوس راشفورد بعد تعرضهِ للحادث.