راشفورد ينجو من حادث سيارة خطير بعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي (فيديو)
تعرَّض الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد لحادث سيارة خطير خلال عودته لمنزله بعد نهاية مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي، مساء السبت.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فقد كان اللاعب الدولي الإنجليزي داخل سيارته الرولز رويس التي تبلغ قيمتها 700 ألف جنيه إسترليني، واصطدم بجزيرة مرورية حيث ظهرت لقطات تظهر مدى قوة الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت: "لحسن الحظ، خرج راشفورد سالمًا من الحادث الذي ترك سيارته بأضرار بالغة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "تُركت سيارة راشفورد الفاخرة في حالة مدمرة بعد الحادث الذي بدا أنه وقع بالقرب من مجمع تدريب كارينغتون بالنادي بعد وقت قصير من مغادرته الملعب".
وأفادت الصحيفة بأن برونو فيرنانديز، قائد الفريق، توقف لمساعدة ماركوس راشفورد بعد تعرضهِ للحادث.
وسجل القائد برونو فرنانديز هدفًا رائعًا من تسديدة مباشرة ليقود مانشستر يونايتد للفوز 1-صفر أمام مضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت، وإنهاء سلسلة الهزائم في ثلاث مباريات سابقة بجميع المسابقات.
وبهذا الفوز الثالث في الموسم ارتقى يونايتد للمركز الثامن برصيد تسع نقاط من ست مباريات، مقابل نقطة وحيدة لبيرنلي من خمس مباريات ليقبع في المركز الأخير.