الفضيحة ستعبر الحدود.. إعلامي إسباني يشن هجوما على حكم مباراة برشلونة ومايوركا

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

شن الإعلامي الإسباني توماس رونسيرو المعروف بتعصبه لريال مدريد هجوم على حكم مباراة برشلونة وريال مايوركا التي شهدت جدلا كبيرا وانتهت لفائدة الفريق الكتالوني 3-0.

وشهدت المباراة التي أدارها الحكم خوسيه مونويرا ذرد لاعبين من ريال مايوركا في الشوط الأول، وعدم إيقاف المباراة بعد إصابة مدافع مايوركا في الرأس وهو ما سمح لبرشلونة بتسجيل الهدف الثاني.

واتهم توماس رونسيرو التحكيم بكونه لازال يعيش في ظل فضيحة نيغريرا، وقال:" ظل نيغريرا الطويل ما زال حيًا ويعمل. الجماعة التحكيمية ما زالت تائهة. خوسيه مونويرا كان نفسه الذي سلب ريال مدريد في "إل سادار" (ملعب أوساسونا) ".

وتابع الصحفي المتعصب لريال مدريد حديثه عن المباراة، وقال:" أظهرت الكاميرات صورة طفل بائس يرتدي قميص ريال مايوركا، يبكي بحرقة ولم يكن الأمر غريبًا".

وأضاف:" في شوط أول مخزٍ لكرة القدم شاهد كيف طُرد لاعبان من فريق قلبه وسُجِّل هدف بينما قائده ملقى على العشب بعد أن تلقى كرة في الرأس وإضافة إلى ذلك غُض الطرف عن بطاقة حمراء واضحة لرافينيا."

وتساءل رونسيرو كيف سيكون الموقف لو كان خصم ريال مايوركا ريال مدريد وليس برشلونة، وقال:" أتساءل ماذا كان سيحدث لو كان خصم ريال مايوركا كان ريال مدريد، وماذا لو الهدف الفاضح الذي سجله فيران وأقره خوسيه مونويرا أحرزه فينيسيوس".

وواصل:" الفضيحة كانت ستعبر الحدود. لكن هذا ما أنتجته "معاداة مدريد الاجتماعية". لقد تغلغلت في الشارع. وأكثر في الجماعة التحكيمية، التي لا تزال تائهة."

وكان ريال مدريد قد اتهم خوسيه مونويرا الموسم الماضي خلال مواجهة أوساسونا في ملعب إل سادار بحرمانه من 3 ضربات جزاء وطرد الإنجليزي جود بيلينغهام وهو ما حرم الفريق من الفوز.

واتهم الصحفي خوان لابورتا رئيس برشلونة بكونه هيأ كل شيء، وقال:" كان لابورتا قد هيأ الأرضية عشية مباراة بالما، مُعلنًا لجماهيره أنهم سيُقاتلون "ضد كل شيء وكل شخص".

وبعد ساعات قليلة، هب مونويرا لإنقاذ رئيس برشلونة المُحاصر، وأظهر له أنه يستطيع أن يطمئن. لدى كلٍّ من لجنة التحكيم القديمة والجديدة التي أُعلن عنها مؤخرًا قاسمٌ مُشترك: ظل نيغريرا لا يزال حيًا، إلى أن يأتي الحُكم النهائي، وأنا متأكد من أنه سيحدث يومًا ما، فإنهم يعملون بجدٍّ لجني آخر أرباحهم."

وأكد الصحفي أنه سيحتفل بلقب الدوري وكأنه لقب دوري أبطال أوروبا في ظل هذه الظروف، وقال:" هاجم ريال مدريد نظام التحكيم هذا، المعيب، والرد كان مُنحاز لبرشلونة. إذا فاز ريال مدريد بالدوري هذه المرة، فسأحتفل كما لو أنه لقب دوري أبطال أوروبا".