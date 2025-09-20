لن ينافس بوجود إنزاغي.. أسطورة الكرة السعودية يصدم جمهور الهلال (فيديو)

وجه حسين عبد الغني، نجم الأهلي والنصر السابق، صدمة إلى جمهور الهلال السعودي، بعد تعادل الفريق مع "الراقي"، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.

وفرّط الهلال بفوز ثمين، بعد أن ظل متقدماً بثلاثية على الأهلي حتى الدقيقة 78، التي شهدت تسجيل الأهلي هدفه الأول، قبل أن ينجح بتعديل النتيجة في النهاية 3-3، وهو التعادل الثاني للهلال بعد مواجهة القادسية الأخيرة.

أخبار ذات علاقة صفقتان.. سامي الجابر يضع روشتة إنقاذ فورية لنادي الهلال السعودي (فيديو)

أخبار ذات علاقة لقطة الكلاسيكو.. لاعبو الهلال والأهلي يتساقطون أرضا بعد نهاية المباراة (فيديو)

وبحسب ما رصدته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى تاريخيًا التي لا يفوز فيها الهلال بمباراة تقدم فيها بـ3 أهداف في الدوري السعودي للمحترفين.

وفي الوقت نفسه، باتت هذه المباراة الأولى التي لا يخسر فيها الأهلي لقاءً تأخر فيه بفارق 3 أهداف في تاريخ المسابقة.

أخبار ذات علاقة بعد التعادل مع الهلال السعودي.. يايسله يرعب بيراميدز

وقال حسين عبد الغني في تصريحات تلفزيونية: "ماتياس يايسله قدم على نفسه مستوى كبيرا سابقا، ولكن أمس حالفه الحظ وهو بدأ بتشكيل خاطئ، وهذا دليل أن الأهلي فريق بطل، وبعد مباراة الأمس أبصم أن (الراقي) من أشد المنافسين على الدوري، شخصية البطل موجودة والفريق لديه إمكانيات عالية ولكن لازم يبدأ بشكل صحيح، وإذا كان يريد حصد البطولة لازم كل مباراة يأخذها على محمل الجد، لكن نحن أصبحنا نضيع 45 دقيقة من اللقاء ثم في الشوط الثاني الفريق يعود، وهذا لن يحدث كل لقاء".

وأضاف: "الأهلي عنده لاعبين جيدين مثل أبو الشامات وهو صفقة ناجحة لاعب ممتع داخل أرض الملعب، وفراس البريكان لاعب مجتهد ومظلوم، والأهلي منافس شرس على الدوري، لكن الهلال فريق كبير، وكقراءة فنية هو بعيد عن المنافسة هذه السنة بوجود الإيطالي سيموني إنزاغي تحديدا، هو مدرب جيد ولكن لا يسير مع إمكانيات (الزعيم)".