"ضرب علي البليهي".. طرد رونالدو خلال مباراة الهلال والنصر (فيديو)
نجم النصر يغادر المباراة
طرد الحكم السعودي محمد الهويش كريستيانو رونالدو، خلال الشوط الثاني من مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وخلال إحدى الكرات، قام رونالدو لاعب النصر بالاعتداء على علي البليهي مدافع الهلال.
واقترب رونالدو من الحكم ليشهر له الأخير البطاقة الحمراء.
وأشار رونالدو بيديه ببعض الإشارات الغريبة أثناء خروجه من الملعب.
ويتفوق الهلال على النصر بهدفين لهدف واحد، ليقترب من ضرب موعد مع الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي يوم 11 أبريل الجاري.