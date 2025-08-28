موعد الرحيل.. مفاجأة حول مصير بلان مع الاتحاد السعودي

فجر الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته مفاجأة كبيرة بشأن حالة التراجع التي ظهر بها فريق الاتحاد السعودي مؤخرًا، والتي قد تكون سببًا في إقالة قريبة للفرنسي لوران بلان، مدرب الفريق.

ويستهل الاتحاد رحلة دفاعه عن لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، يوم السبت المقبل، عندما يحل ضيفًا على الأخدود في مواجهة تبدو سهلة.

وسيتعيّن على الاتحاد أن يتجاوز خسارته المحبطة 2-1 أمام عشرة من لاعبي النصر في قبل نهائي كأس السوبر السعودية التي أقيمت في هونغ كونغ.

وقال فلاته في تصريحات تلفزيونية: "قلت سابقًا إن الاتحاد غير مرشح للمنافسة بقوة في الدوري، ما لم يتم صفقات وتعاقدات، لأن الأندية الأخرى فرقت عن العميد في تعاقداتها، وأقول للمدير الرياضي خلص في الصفقات ونسمع فوارق بسيطة يطلبها اللاعبون وأنديتهم، ولكنهم يبررون فشل الصفقات بعدم السرية وهو أمر غريب الحقيقة، العالم أصبح قرية صغيرة وكل صحفيي العالم أصبحوا يعرفون ما يحدث في دورينا".

وأضاف: "الاتحاد يريد صفقات مع قرب غلق باب الانتقالات يوم الـ31 من أغسطس خلصوا وتعاقدوا، وحسب علمي بعد أسبوعين قد يكون هناك تغيير للمدرب الفرنسي لوران بلان خلال فترة التوقف، الأمور متاحة لتغييره؛ فهو لم يعد مقنعًا، لا يوجد تصحيح لأي طريقة لعب تحدث، وما نسمعه فقط هو خروج حسام عوار أو فابينيو، ليس معقولًا ما يحدث في الاتحاد في الفترة الحالية".

وتابع: "احسموا الموضوع وقوموا بإنهاء التعاقدات الجديدة والاتحاد لن يضاهي الهلال والنصر والأهلي دون صفقات".