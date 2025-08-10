مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وكومو في كأس خوان غامبر

يستعد نادي برشلونة لخوض مواجهة مثيرة أمام فريق كومو الإيطالي، في إطار بطولة كأس جوان غامبر الودية لعام 2025، التي تُقام لإحياء ذكرى مؤسس النادي الكتالوني، السويسري خوان غامبر.

المباراة، المقرر إقامتها على ملعب "يوهان كرويف"، ستشهد منافسة قوية بين الفريقين، إذ يسعى برشلونة لإكمال تحضيراته للموسم الجديد بسجل مثالي، بعدما حقق 3 انتصارات متتالية خلال جولته الآسيوية الأخيرة.

وخاض برشلونة معسكرًا تحضيريًا ناجحًا في قارة آسيا، شمل ثلاث مباريات ودية، بدأها بفوز كبير على فيسيل كوبي الياباني بثلاثية، ثم انتصر على سيؤول الكوري الجنوبي بنتيجة 7-3، قبل أن يختتم الجولة بانتصار ساحق على دايغو بخماسية دون رد.

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأحداث مباراة برشلونة وكومو في كأس خوان غامبر

https://www.youtube.com/live/AWfthXX9NwE

الدقيقة 22: الهدف الأول لبرشلونة.

فيرمين لوبيز يُسجل الهدف الأول لصالح برشلونة بعد أن سدد كرة قوية زاحفة من خارج المنطقة لتسكن شباك النادي الإيطالي.

الدقيقة 35: الهدف الثاني لبرشلونة.

فيرمين لوبيز يُسجل الهدف الثاني لصالح برشلونة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 37: الهدف الثالث لبرشلونة.

رافينيا يُسجل الهدف الثالث لصالح برشلونة بعد مقابلة عرضية زميله راشفورد.

الدقيقة 42: الهدف الرابع لبرشلونة.

لامين يامال يُسجل الهدف الرابع لصالح برشلونة.

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 0/4.