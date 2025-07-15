الوداد المغربي يصدم الأهلي المصري

وجّه نادي الوداد البيضاوي المغربي ضربة قوية للأهلي المصري، بعد أن تراجع فجأة عن استكمال صفقة التعاقد مع اللاعب رضا سليم.

ويمتلك رضا سليم أحد مقاعد الأجانب في القائمة الأولية للفريق الأحمر، والذي كان الأهلي يسعى للتخلص منه لتحرير مكان أجنبي في القائمة.

أخبار ذات علاقة إمام عاشور يطلب أعلى راتب في تاريخ الأهلي المصري

مفاجأة صادمة

كانت الأجواء تبدو إيجابية بين الناديين، حيث دخل الوداد المغربي، الذي يبحث عن تعزيز صفوفه، في مفاوضات مكثفة مع الأهلي لضم اللاعب التونسي رضا سليم، الذي يملك تاريخًا لامعًا مع الجيش الملكي المغربي قبل انتقاله إلى القاهرة بمبلغ 2 مليون دولار.

لكن المفاجأة جاءت عبر قناة "أون سبورت"، التي كشفت أن الوداد قرر فجأة تغيير شروط الصفقة، ورفض دفع أي مبلغ مالي للأهلي مقابل انتقال اللاعب.

أخبار ذات علاقة 5 خسائر فادحة يتكبدها الأهلي من موقفه مع وسام أبو علي

وأشارت القناة إلى أن الوداد مُصرٌّ على الاكتفاء بتحمّل راتبه فقط. وهو ما اعتبره مراقبون استغلالًا لحاجة الأهلي الملحَّة لتسويق اللاعب وتحرير مكانه في قائمة الأجانب.

ويبدو أن الوداد، الذي كان في أمسّ الحاجة إلى خدمات سليم، أدرك أن الأهلي عالق في مأزق تسويق اللاعب قبل إغلاق سوق الانتقالات، فقرر تشديد موقفه والضغط على النادي المصري.

أخبار ذات علاقة غليان في الأهلي.. شوبير يعترف برغبة نجم الفريق في الانتقال إلى الزمالك

المصادر أكدت أن إدارة الأهلي شعرت بـ"الصدمة" من هذا التحوّل، خاصة أن المفاوضات كانت في مراحل متقدمة، وكانت تهدف إلى تحقيق عائد مالي يُساعد النادي على تعويض جزء من المبلغ الذي دفعه سابقًا للجيش الملكي.

ويُواجه الأهلي مصيرًا غامضًا مع رضا سليم، فإمّا أن يقبل بشروط الوداد، وإمّا يبحث عن عروض أخرى في وقت ضيّق.