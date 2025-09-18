الرئيس اللبناني: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن 1701

logo
رياضة

يدافع ويهاجم.. أكثر لاعب أبهر جمهور الزمالك بعد الفوز على الإسماعيلي

يدافع ويهاجم.. أكثر لاعب أبهر جمهور الزمالك بعد الفوز على الإسماعيلي
فريق الزمالكالمصدر: حساب نادي الزمالك على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز

حصد أحد نجوم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إعجاب الجماهير بعد الفوز على الإسماعيلي بثنائية نظيفة مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

أخبار ذات علاقة

من فوز الزمالك على الإسماعيلي

وسع الفارق مع الأهلي.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

 

الزمالك تقدم مبكراً عبر ركلة جزاء سجلها عبدالله السعيد في الدقيقة السابعة، ثم أضاف الفلسطيني عدي الدباغ الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد خطأ دفاعي قاتل من محمد عمار مدافع الإسماعيلي. 

بهذا الانتصار عزز الفريق الأبيض صدارته لجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر.

أخبار ذات علاقة

خوان بيزيرا

مباراة الزمالك والإسماعيلي.. خوان بيزيرا يهدر فرصة غريبة أمام المرمى (فيديو)

 

السعيد يخطف الأضواء

عبدالله السعيد، صاحب الهدف الأول، خطف الأنظار بعد أن قدّم مباراة متكاملة وسط الملعب، حيث جمع بين الأدوار الدفاعية والهجومية.

وأدار السعيد إيقاع اللعب بتمريراته الدقيقة وتحركاته الذكية، ليختاره الاتحاد المصري لكرة القدم أفضل لاعب في اللقاء، وتسلّم الجائزة عقب صافرة النهاية.

 

 

أرقام وإحصائيات عبدالله السعيد أمام الإسماعيلي

لعب المباراة كاملة بواقع 90 دقيقة.

سجل هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء.

لمس الكرة 81 مرة.

مرر 70 كرة، منها 62 دقيقة بنسبة نجاح بلغت 89%.

صنع 3 تمريرات مفتاحية كادت أن تسفر عن أهداف.

فاز بـ 2 من أصل 5 التحامات أرضية.

نفذ 7 كرات طولية، منها 3 ناجحة.

حاول المراوغة مرة واحدة ولم ينجح.

سدّد كرتين على المرمى إحداهما تحولت إلى هدف.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC