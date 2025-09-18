يدافع ويهاجم.. أكثر لاعب أبهر جمهور الزمالك بعد الفوز على الإسماعيلي

حصد أحد نجوم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إعجاب الجماهير بعد الفوز على الإسماعيلي بثنائية نظيفة مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك تقدم مبكراً عبر ركلة جزاء سجلها عبدالله السعيد في الدقيقة السابعة، ثم أضاف الفلسطيني عدي الدباغ الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد خطأ دفاعي قاتل من محمد عمار مدافع الإسماعيلي.

بهذا الانتصار عزز الفريق الأبيض صدارته لجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر.

السعيد يخطف الأضواء

عبدالله السعيد، صاحب الهدف الأول، خطف الأنظار بعد أن قدّم مباراة متكاملة وسط الملعب، حيث جمع بين الأدوار الدفاعية والهجومية.

وأدار السعيد إيقاع اللعب بتمريراته الدقيقة وتحركاته الذكية، ليختاره الاتحاد المصري لكرة القدم أفضل لاعب في اللقاء، وتسلّم الجائزة عقب صافرة النهاية.

أرقام وإحصائيات عبدالله السعيد أمام الإسماعيلي

لعب المباراة كاملة بواقع 90 دقيقة.

سجل هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء.

لمس الكرة 81 مرة.

مرر 70 كرة، منها 62 دقيقة بنسبة نجاح بلغت 89%.

صنع 3 تمريرات مفتاحية كادت أن تسفر عن أهداف.

فاز بـ 2 من أصل 5 التحامات أرضية.

نفذ 7 كرات طولية، منها 3 ناجحة.

حاول المراوغة مرة واحدة ولم ينجح.

سدّد كرتين على المرمى إحداهما تحولت إلى هدف.