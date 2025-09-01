رغم التعادل.. جماهير برشلونة تحتفل بـ"المنقذ الجديد"

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

فشل برشلونة في مواصلة الانتصارات بالدوري الإسباني بعدما تعادل أمام رايو فاييكانو بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ولم يقدم برشلونة مستوى يؤهله للفوز بالمباراة وكان رايو فاييكانو الأقرب لخطف النقاط الثلاث لولا الحارس الجديد خوان غارسيا والذي قدم مستويات رائعة وكان أبرز لاعبي فريقه.

وتألق حارس برشلونة خلال المباراة، وأنقذ فريقه عدة مرات من محاولات خطيرة بعضها كانت تسديدات قريبة من المرمى.

وقام الحارس خوان غارسيا بـ 4 تصديات رائعة وأبقى على حظوظ فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل.

وكتبت صحيفة ماركا حول أداء الحارس الإسباني:" إذا استمر في تقديم خوان غارسيا أداء مماثل لما قدمه في ملعب فاليكاس، فلن يستطيع أحد إبعاده عن التشكيلة الأساسية، إنه حارس مرمى يبعث الثقة في دفاعه".

وأشادت جماهير برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالحارس الجديد لفريقها بعد تألقه اللافت وإنقاذه مرمى الفريق الكتالوني من عدة فرص محققة.

وانضم خوان غارسيا إلى صفوف برشلونة قادماً من إسبانيول في الانتقالات الصيفية الحالية.