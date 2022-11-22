الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية ضد الأرجنتين



يفتتح المنتخب السعودي ،اليوم الثلاثاء، مشواره ببطولة كأس العالم 2022 بمواجهة من العيار الثقيل ضد منافسه الأرجنتيني في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالنسخة المونديالية المقامة في قطر.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة السعودية ضد الأرجنتين:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (لوسيل) في الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية وقطر.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق حسن العيدروس وهناك أنباء حول إذاعتها عبر القناة المفتوحة أيضًا.

وتذاع أيضًا عبر قناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي وقناة الكأس 2 بصوت المعلق مشاري القرني.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان من قبل في مناسبة رسمية وحيدة ببطولة كأس القارات عام 1992 بالمباراة النهائية وفاز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-1.

ولعب المنتخبان وديًّا عام 2012 وتعادلا دون أهداف على ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية الرياض.

تشكيل الأرجنتين

يسعى المنتخب الأرجنتيني بطل كوبا أمريكا لتحقيق الفوز على حساب السعودية في مستهل مشواره بالمونديال في ظل ترشيحات لراقصي التانجو بالتتويج للمرة الثالثة في تاريخهم بعد نسختي 1978 و1986.

وقال المدرب ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عبر المؤتمر الصحفي قبل المباراة "أعلم تمامًا أنني أتعرض للانتقادات بسبب استبعاد بعض اللاعبين ولكن مصلحة منتخب الأرجنتين تبقى الأهم".

وأشار إلى أن مواجهة السعودية ليست سهلة رافضًا فكرة الاستهانة بالمنافسين العرب خاصة أن المنتخب السعودي استعد بشكل مميز للمونديال.

ويعتمد المنتخب الأرجنتيني على تشكيلة تضم حارس المرمى إيميليانو مارتينيز وأمامه الرباعي كريستيان روميرو ونيكولاس أوتاميندي وناهول مولينا ونيكولاس تاجليافيكو في خط الدفاع,

ويقود خط الوسط لياندرو باريديس وبجواره رودريجو دي بول وأليخاندرو جوميز مع ثلاثي خط الهجوم ليونيل ميسي و لاوتارو مارتينيز وأنخيل دي ماريا.

تشكيل السعودية

يسعى المنتخب السعودي لتدشين بداية قوية لمشواره ببطولة كأس العالم خاصة أن الأخضر استعد للمونديال بخوض 10 مباريات ودية.

وقال الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن "الأخضر لم يأت إلى قطر للتسوق بل يسعى للمواصلة واستكمال المشوار وتخطي مرحلة المجموعات".

وأشار إلى أن مواجهة الأرجنتين صعبة خاصة في ظل وجود نجم استثنائي بقيمة ليونيل ميسي.

ويعتمد المنتخب السعودي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد العويس وأمامه الرباعي سعود عبد الحميد وعبد الإله العمري وعلي آل بليهي وياسر الشهراني في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عبد الإله المالكي ومحمد كنو وسلمن الفرج مع ثلاثي الهجوم سالم الدوسري وفراس البريكان وصالح الشهري.

وقال محمد نور نجم منتخب السعودية الأسبق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج (الماتش) بقناة (صدى البلد ) المصرية إنه يتمنى أن يثق اللاعبون بأنفسهم ويؤمنوا بقدرتهم على الفوز أمام الأرجنتين.

وقال نيلو فينجادا، مدرب المنتخب السعودي الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن المباراة صعبة بكل المقاييس على الأخضر لأن الأرجنتين حاليًّا المرشح الأول في وجهة نظر الكثيرين للتتويج باللقب.

وطالب فينجادا لاعبي المنتخب السعودي بالهدوء والصبر والحذر الدفاعي والضغط المستمر من أجل عدم منح لاعبي الأرجنتين أي مساحات للتمرير.