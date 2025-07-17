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رياضة

اقتحم الدراما.. أول ظهور فني لمحمود الخطيب

اقتحم الدراما.. أول ظهور فني لمحمود الخطيب
محمود الخطيب ومحمد فراج في مسلسل كتالوجالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 11:28 ص

اقتحم محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، عالم الفن بظهور هو الأول في تاريخه.

ورغم أن العديد من نجوم الكرة المصرية أقدموا على تجربة التمثيل على مدار تجارب مختلفة، وعلى رأسهم إكرامي الشحات حارس الأهلي الأسبق، إلا أن الخطيب ابتعد تماماً عن عالم الفن قبل أن يخوض تجربة نادرة وفريدة من نوعها.

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 وظهر الخطيب في إحدى حلقات مسلسل "كتالوج" المذاع عبر إحدى المنصات الشهيرة، وهو من بطولة الممثل المصري محمد فراج.

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 ويرتبط محمد فراج بتشجيع الأهلي منذ سنوات طويلة، كما أنه متزوج من الفنانة بسنت شوقي ابنة لاعب الأهلي الأسبق شوقي عبد الشافي.

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سر ظهور الخطيب

ظهور الخطيب جاء تنفيذاً لطلب الراحل نبيل الحلفاوي الممثل الشهير، والذي تحدث قبل وفاته مع رئيس الأهلي وطلب منه دعم نجله وليد الحلفاوي في مجال الإخراج التليفزيوني والظهور في مشهد درامي في مسلسل "كتالوج" الذي يقوم بإخراجه.

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وتحدث الخطيب خلال ظهوره مع فراج في المشهد حول دور الأب في دعم الأبناء والتشجيع على زرع القيم في الأجيال القادمة.

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 وكان الراحل نبيل الحلفاوي من أبرز مشجعي الأهلي المصري في مجال الفن، كما أنه ارتبط بعلاقات قوية مع مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الخطيب.

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وفارق الحلفاوي الحياة في شهر ديسمبر 2024، وحرص النادي الأهلي على تقديم النعي في وفاته عبر بيان رسمي.

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