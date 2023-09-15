غياب صلاح وكايل ووكر.. تعرف على أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي
انتهت فترة التوقف الدولي وتستعد عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران من جديد.
وخلال الجولات الأربع الأولى من الموسم، شهدنا الكثير من الدراما، حيث صعد مانشستر سيتي إلى صدارة الترتيب بفضل البداية الخالية من العيوب للموسم.
ومع لعب 39 مباراة بالفعل، أتيحت للجماهير فرصة جيدة لإلقاء نظرة على بعض أفضل المواهب في الدوري الإنجليزي.
وهناك إحصائيتان غالبًا ما يتم الحكم على العديد من اللاعبين المحترفين من خلالهما، وهما سرعة اللاعب وقدرته على التحمل.
ويحتل دومينيك سولانكي مهاجم بورنموث المركز الأول باعتباره أسرع لاعب بعد 4 جولات، حيث سجل سرعة قصوى بلغت 36.10 كم / ساعة خلال الجولة الثانية لفريقه في الخسارة أمام توتنهام.
ومن المثير للاهتمام عدم تواجد كايل ووكر ومحمد صلاح في تصنيف أسرع اللاعبين.
وكان ووكر أحد أسرع اللاعبين في الموسم الماضي إلى جانب صلاح، حيث بلغت سرعة الثنائي 37.98 كم/ساعة و36.69 كم/ساعة على التوالي.
وهذا الموسم، تجاوزهما العديد من النجوم الآخرين، حيث حصل أنتوني جوردون على المركزين الثاني والثالث في التصنيف، وحقق سرعة قصوى تبلغ 35.67 كم / ساعة ضد مانشستر سيتي و35.63 كم / ساعة ضد أستون فيلا.
وفي وقت سابق من هذا الصيف، اعترف جوردون بشكل مثير للاهتمام بأنه شعر بأنه غير لائق بما يكفي لنظام إيدي هاو عند وصوله إلى سانت جيمس بارك، قائلًا: "كنت سأستخدم في الواقع كلمة "غير لائق" عندما جئت لأول مرة".
ويليه أداما تراوري مهاجم فولهام الذي يحتل المركز الرابع في الترتيب بسرعة تبلغ 35.55 كم/ساعة، والتي تم تسجيلها خلال مباراة فريقه أمام آرسنال على ملعب الإمارات.
ومن المثير للاهتمام أن راسموس هويلوند، أحدث توقيع لمانشستر يونايتد، يتواجد أيضًا في المراكز الخمسة الأولى بعد أن لعب 24 دقيقة فقط لناديه الجديد، ولا سيما غيابه عن المباريات الافتتاحية للموسم بسبب إصابة في الظهر.
وتمت الإشادة بهويلوند باعتباره "عداءً" من غاري نيفيل بعد ظهوره الأول.
وقال نيفيل عنه: "إنه عدواني وعداء".
وذكرت "ديلي ميل" أن ديان كولوسيفسكي جناح توتنهام يحتل المركز الأول في أكبر مسافة تم قطعها في مباراة واحدة.
وبعد أن لعب 354 دقيقة في جميع مباريات توتنهام الأربع الافتتاحية في الدوري، جرى كولوسيفسكي لمسافة 47 كيلومترًا، ولا سيما 13 كيلومترًا خلال فوز فريقه 2/0 على بورنموث في أغسطس.
ويبدو أن قائد مانشستر يونايتد الجديد، برونو فرنانديز، يمثل مثالًا لزملائه في الفريق، ويتبع كولوسيفسكي في أكبر مسافة تم قطعها خلال الأسابيع الأربعة الأولى من المباريات، بمسافة 46.84 كيلومتر.
ويتبعه عن كثب ديكلان رايس، لاعب آرسنال الجديد الذي قطع مسافة 46.75 كيلومتر حتى الآن هذا الموسم.