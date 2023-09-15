غياب صلاح وكايل ووكر.. تعرف على أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي

ويحتل دومينيك سولانكي مهاجم بورنموث المركز الأول باعتباره أسرع لاعب بعد 4 جولات، حيث سجل سرعة قصوى بلغت 36.10 كم / ساعة خلال الجولة الثانية لفريقه في الخسارة أمام توتنهام.

ومن المثير للاهتمام عدم تواجد كايل ووكر ومحمد صلاح في تصنيف أسرع اللاعبين.

وكان ووكر أحد أسرع اللاعبين في الموسم الماضي إلى جانب صلاح، حيث بلغت سرعة الثنائي 37.98 كم/ساعة و36.69 كم/ساعة على التوالي.

وهذا الموسم، تجاوزهما العديد من النجوم الآخرين، حيث حصل أنتوني جوردون على المركزين الثاني والثالث في التصنيف، وحقق سرعة قصوى تبلغ 35.67 كم / ساعة ضد مانشستر سيتي و35.63 كم / ساعة ضد أستون فيلا.

وفي وقت سابق من هذا الصيف، اعترف جوردون بشكل مثير للاهتمام بأنه شعر بأنه غير لائق بما يكفي لنظام إيدي هاو عند وصوله إلى سانت جيمس بارك، قائلًا: "كنت سأستخدم في الواقع كلمة "غير لائق" عندما جئت لأول مرة".

ويليه أداما تراوري مهاجم فولهام الذي يحتل المركز الرابع في الترتيب بسرعة تبلغ 35.55 كم/ساعة، والتي تم تسجيلها خلال مباراة فريقه أمام آرسنال على ملعب الإمارات.

ومن المثير للاهتمام أن راسموس هويلوند، أحدث توقيع لمانشستر يونايتد، يتواجد أيضًا في المراكز الخمسة الأولى بعد أن لعب 24 دقيقة فقط لناديه الجديد، ولا سيما غيابه عن المباريات الافتتاحية للموسم بسبب إصابة في الظهر.