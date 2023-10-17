دي ماريا يعلن رسميا اعتزاله دوليًا بعد كوبا أمريكا 2024
أعلن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا اتخاذه قرارا رسميا باعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده، بعد المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.
وقال دي ماريا، في تصريحات إعلامية، اليوم الثلاثاء: "سأترك منتخب الأرجنتين بعد كوبا أمريكا، لقد انتهى الأمر بالنسبة لي".
وأضاف: "حققت كل شيء مع ميسي وفي اليوم الذي تم توديعي في باريس سان جيرمان عانقته وقلت له: (الشيء الوحيد الذي أنا ممتن له هو أنني تمكنت من اللعب معك في النادي وأن أراك كل يوم)".
وأضاف: "التواجد هناك لمدة عام كامل، ورؤيته لمدة عام كامل، والتدريب، ورؤية الأشياء التي يفعلها، كان ذلك أفضل شيء بالنسبة لي، وتمكنت من تجربتها".
وتنطلق النسخة المقبلة لبطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 20 يونيو 2024، وتستمر حتى 14 يوليو 2024.
يذكر أن النسخة الأخيرة من كوبا أمريكا أقيمت في عام 2021، وحصد المنتخب الأرجنتيني لقبها بالفوز على البرازيل المضيفة في المباراة النهائية بنتيجة 1-0، بهدف أحرزه أنخيل دي ماريا.
كما لعب دي ماريا دورا بارزا في الفوز ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، بعدما سجل هدفا في المباراة النهائية ضد منتخب فرنسا، والتي حسمها التانغو بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
وبدأ دي ماريا مشواره مع المنتخب الأول للأرجنتين في عام 2008، ليقضي مع التانغو مشوارا حافلا.
وشارك النجم الأرجنتيني في 134 مباراة دولية بقميص الأرجنتين، سجل خلالها 29 هدفا.