دي ماريا يعلن رسميا اعتزاله دوليًا بعد كوبا أمريكا 2024

أعلن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا اتخاذه قرارا رسميا باعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده، بعد المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وقال دي ماريا، في تصريحات إعلامية، اليوم الثلاثاء: "سأترك منتخب الأرجنتين بعد كوبا أمريكا، لقد انتهى الأمر بالنسبة لي".

وأضاف: "حققت كل شيء مع ميسي وفي اليوم الذي تم توديعي في باريس سان جيرمان عانقته وقلت له: (الشيء الوحيد الذي أنا ممتن له هو أنني تمكنت من اللعب معك في النادي وأن أراك كل يوم)".

وأضاف: "التواجد هناك لمدة عام كامل، ورؤيته لمدة عام كامل، والتدريب، ورؤية الأشياء التي يفعلها، كان ذلك أفضل شيء بالنسبة لي، وتمكنت من تجربتها".