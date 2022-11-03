نتائج دوري أبطال أوروبا: فوز تشيلسي وميلان ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

سجل المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو هدفين وصنع هدفا آخر ليصعد ميلان إلى دور خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة منذ موسم 2013-2014 بفوزه 4-صفر على سالزبورغ اليوم الأربعاء.

واحتاج ميلان إلى تجنب الهزيمة في مباراته الأخيرة بالمجموعة الخامسة للوصول إلى دور الستة عشر، بينما لم يكن أمام الفريق النمساوي سوى الانتصار للتأهل.

وافتتح جيرو التسجيل لصاحب الأرض بضربة رأس متقنة من مدى قريب، ليخفف من مستوى التوتر في سان سيرو.

ومرر المهاجم المخضرم الكرة إلى رادي كرونيتش ليسجل الهدف الثاني بعد 43 ثانية من الشوط الثاني.

وحسم جيرو المباراة بهدف جديد في الدقيقة 57، مستفيدا من مجهود رائع من زميله رافائيل لياو.

واختتم جونيور ميسياس الأهداف في الوقت بدل الضائع ليتوج ليلة رائعة لميلان، الذي احتل المركز الثاني في المجموعة خلف تشيلسي، بينما انتقل سالزبورغ إلى الدوري الأوروبي بعدما جاء ثالثا.

وعلى ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة البريطانية لندن، اختتم تشيلسي مسيرته في المجموعة بالفوز 2 -1 على ضيفه دينامو زغرب.

وجاءت المبادرة من جانب الفريق الكرواتي، الذي تقدم مبكرا عن طريق برونو بيتكوفيتش في الدقيقة السابعة، قبل أن يستعيد تشيلسي اتزانه سريعا ويرد بهدفين من خلال رحيم ستيرلينغ ودينيس زكريا في الدقيقتين 18 و30 على الترتيب.

واحتل ميلان، ثاني أكثر الفرق تتويجا بدوري الأبطال برصيد 7 ألقاب، المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بعدما حصد 10 نقاط، متأخرا بفارق 3 نقاط خلف تشيلسي، الذي ضمن الصدارة والصعود لدور الـ16 منذ الجولة الماضية.

واحتل ريد بول سالزبورغ المركز الثالث برصيد 6 نقاط، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، في حين تذيل دينامو زغرب الترتيب بأربع نقاط، ليودع المشاركة في المسابقات القارية هذا الموسم.

الشاب ريكو لويس يقود مانشستر سيتي للفوز على إشبيلية

هز لاعب مانشستر سيتي الشاب ريكو لويس الشباك في أول مشاركة مع الفريق الأول ليساعده على قلب تأخره بهدف واحد إلى فوز 3-1 على إشبيلية في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

وفي غياب الهداف إرلينج هالاند، قدم خوليان ألفاريز ورياض محرز أداء مبهرا وسجل كل منهما هدفا، لكن الشاب لويس كان الحدث الأبرز.

وكان سيتي قد ضمن صدارة المجموعة السابعة وحسم إشبيلية المركز الثالث، ما دفع بيب جوارديولا لإجراء سبعة تغييرات على تشكيلته الأساسية، ولم يهدر الظهير الأيمن لويس (17 عاما) الفرصة التي حصل عليها في ملعب الاتحاد وهز الشباك.

وبات لويس أصغر لاعب يسجل هدفا في مباراته الأولى في دوري الأبطال وعمره 17 عاما و346 يوما بينما كان الرقم السابق باسم كريم بنزيمة وعمره 17 عاما و352 يوما مع أولمبي ليون.

وتصدر سيتي المجموعة برصيد 14 نقطة كما صعد بروسيا دورتموند من هذه المجموعة إلى دور الستة عشر.

كوبنهاغن يسجل أول أهدافه في دوري الأبطال بالتعادل مع دورتموند

أحرز كوبنهاجن الذي ودع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفعل أول أهدافه في المسابقة بتعادله 1-1 مع ضيفه بروسيا دورتموند في ختام مباريات المجموعة السابعة اليوم السبت.

وضمن الفريق الدنماركي بالفعل المركز الأخير في المجموعة من الجولة الماضية، لكن صاحب الأرض بدأ بقوة رغم افتقار المباراة للأهمية.

وأجبر كوبنهاغن جريجور كوبل حارس دورتموند للتصدي لمحاولة من الشاب روني باردجي في الدقيقة العاشرة.

ورغم إراحة العديد من اللاعبين، افتتح دورتموند التسجيل عبر البلجيكي تورجان هازارد بتسديدة في الزاوية البعيدة في الدقيقة 23 عكس سير اللعب.

وتعادل كوبنهاجن عبر هاكون هارالدسون في الدقيقة 41 ليحرز أول هدف للفريق في المجموعة.

وتأهل دورتموند في المركز الثاني بالمجموعة خلف مانشستر سيتي الذي تغلب 3-1 على إشبيلية صاحب المركز الثالث الذي انتقل إلى الدوري الأوروبي.

بنفيكا يسحق مكابي حيفا 6-1 وينتزع قمة المجموعة من سان جيرمان

سجل جواو ماريو هدفا قرب نهاية الوقت بدل الضائع ليكمل فوز بنفيكا 6-1 على مكابي حيفا وانتزاع صدارة المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وجاءت باقي أهداف بنفيكا بواسطة جونسالو راموس وبيتر موسى وأليكس جريمالدو ورافا سيلفا وهنريكي أراوجو.

وأصبح رصيد بنفيكا 14 نقطة وهو نفس رصيد وعدد أهداف وفارق الأهداف مع سان جيرمان، لكن الفريق البرتغالي تفوق على بطل فرنسا بسبب عدد الأهداف التي سجلها خارج الأرض.

وتذيل مكابي المجموعة برصيد ثلاث نقاط فقط.