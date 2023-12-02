ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتخطى مونزا في الدقائق الأخيرة ويخطف الصدارة (فيديو)

وفي المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي على ملعب يو باور ستاديوم، تقدم اليوفي بالهدف الأول في الدقيقة 12 عبر أدريان رابيو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم اليوفي بهدف نظيف.

وظل الشوط الثاني على نفس المنوال حتى جاءت الدقيقة 92 لتشهد هدف التعادل لفريق مونزا عن طريق فالينتين كاربوني النتيجة لمونزا.

وحين ظن الجميع نهاية المباراة بالتعادل أحرز يوفنتوس هدفا قاتلا عن طريق فيديريكو جاتي في الدقيقة 95.