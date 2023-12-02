ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتخطى مونزا في الدقائق الأخيرة ويخطف الصدارة (فيديو)
خطف نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد الفوز على مونزا 2/1، في مباراة درامية شهدت هدفين في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وفي المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي على ملعب يو باور ستاديوم، تقدم اليوفي بالهدف الأول في الدقيقة 12 عبر أدريان رابيو.
وانتهى الشوط الأول بتقدم اليوفي بهدف نظيف.
وظل الشوط الثاني على نفس المنوال حتى جاءت الدقيقة 92 لتشهد هدف التعادل لفريق مونزا عن طريق فالينتين كاربوني النتيجة لمونزا.
وحين ظن الجميع نهاية المباراة بالتعادل أحرز يوفنتوس هدفا قاتلا عن طريق فيديريكو جاتي في الدقيقة 95.
بهذا الفوز، وصل يوفنتوس إلى 33 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا، في انتظار مباراة إنتر ميلان ونابولي غدًا.
بينما تجمد رصيد مونزا عند 18 نقطة بالمركز التاسع.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: