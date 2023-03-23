غوارديولا يقتحم صفقة شراء بيلينغهام

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن بيلينغهام الذي يبلغ من العمر 19 عامًا لكنه يلعب بالفعل مع بروسيا دورتموند منذ 3 سنوات، قدَّم أداءً مذهلًا منذ وصوله للبوندسليغا وعمره 17 عامًا، واستقر في التشكيلة الأساسية للفريق وجذب انتباه القوى الأوروبية الرئيسة.

ومع خوضه 22 مباراة دولية، كان بيلينغهام لاعبًا رئيسًا في تشكيلة إنجلترا في كأس العالم في قطر على الرغم من صغر سنه، وقد وصل إلى البوندسليغا، في العام 2020 من برمنغهام سيتي مقابل 25 مليون يورو وعقده لا يوجد فيه شرط جزائي.

وبالتالي يستمر سعره في الارتفاع كما هو الحال مع تأثيره في خط وسط دورتموند، وخلال المواسم الأخيرة، كان ليفربول أحد الفرق الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي وذلك بفضل العلاقات الجيدة بين يورغن كلوب المدير الفني لليفربول ومدرب دورتموند السابق الذي قاده مرتين إلى لقب الدوري الألماني، ونهائي دوري أبطال أوروبا، مما قد يسهل المفاوضات.