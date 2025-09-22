استدعاء روح ميسي.. هل ألمح لامين يامال إلى الفوز بالكرة الذهبية؟ (فيديو)

كتب – نور الدين ميفراني

نشر النجم الإسباني لامين يامال، مهاجم برشلونة، فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وهو يرقص مرتديا قميص الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في إنتر ميامي.

وبسبب الفيديو انتشرت عدة تعليقات منها تعليق لصديقته الجديدة المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول وهي أيضا من بلد الأسطورة ليونيل ميسي.

وجاء اختيار نشر الفيديو من قبل يامال، البالغ 18 عاما، في وقت غريب وقبل ساعات من الإعلان عن المتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، في الحفل الذي سيقام، مساء اليوم الاثنين، في فرنسا.

ويعتبر لامين يامال الذي قاد برشلونة لثلاثية محلية الدوري والكأس والسوبر في إسبانيا على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد، أحد أبرز المرشحين للفوز بالجائزة برفقة الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان.

وجاء استحضار نجم برشلونة لأسطورة الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بمثابة تلميح لكونه سيتوج اليوم بالجائزة في باريس.

وسيحضر برشلونة بوفد كبير برئاسة خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، في ظل مقاطعة الغريم ريال مدريد للحفل، وهو أيضا مؤشر على إمكانية تتويج نجمه.

وتوج ليونيل ميسي بالجائزة 8 مرات 6 منها بقميص برشلونة وواحدة لعب نصف موسم مع البارسا والنصف الثاني مع باريس جيرمان، والأخيرة برفقة الفريق الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي.

وكانت تقارير إسبانية قد ذكرت أن لامين يامال سيسافر إلى باريس لحضور حفل الكرة الذهبية من "فرانس فوتبول"، وسيرافقه وفد مكوّن من 20 شخصاً، كما يخطط لإقامة حفل خاص في العاصمة الفرنسية حال فوزه بالجائزة المرموقة.

وقد اختار نجم برشلونة أن يطل هو وعائلته بأناقة، حيث سيرتدون أزياء من توقيع دار أزياء العالمية.

كما أوضحت التقارير أن احتفالية ضخمة جرى التحضير لها مسبقا في العاصمة الفرنسية، ستُقام حال تتويج لامين يامال بالكرة الذهبية، وسط أجواء استثنائية يتوقع أن تكون مليئة بالمرح والاحتفال.