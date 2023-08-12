رغم استبعاده.. مبابي يعتزم التواجد في المدرجات لدعم زملائه أمام لوريان

كشفت إذاعة "راديو مونت كارلو" أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، يعتزم التواجد في مدرجات ملعب "حديقة الأمراء"، مساء اليوم السبت؛ لدعم زملائه في انطلاق منافسات بطولة الدوري الفرنسي ضد لوريان.

وخرج، الثلاثاء، كيليان مبابي ونيمار وماركو فيراتي من قائمة باريس سان جيرمان للقاء لوريان.

ويفتتح سان جيرمان الدوري الفرنسي، مساء اليوم السبت، بمواجهة لوريان على ملعب حديقة الأمراء.

وغاب الثلاثي عن التواجد في القائمة في ظل المشاكل التي تحيط بكل منهم.