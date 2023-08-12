رغم استبعاده.. مبابي يعتزم التواجد في المدرجات لدعم زملائه أمام لوريان
كشفت إذاعة "راديو مونت كارلو" أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، يعتزم التواجد في مدرجات ملعب "حديقة الأمراء"، مساء اليوم السبت؛ لدعم زملائه في انطلاق منافسات بطولة الدوري الفرنسي ضد لوريان.
وخرج، الثلاثاء، كيليان مبابي ونيمار وماركو فيراتي من قائمة باريس سان جيرمان للقاء لوريان.
ويفتتح سان جيرمان الدوري الفرنسي، مساء اليوم السبت، بمواجهة لوريان على ملعب حديقة الأمراء.
وغاب الثلاثي عن التواجد في القائمة في ظل المشاكل التي تحيط بكل منهم.
وقالت الإذاعة الفرنسية الشهيرة: "مبابي يخطط للحضور لملعب حديقة الأمراء اليوم لمشاهدة مباراة فريقه أمام لوريان، في أولى مباريات الدوري الفرنسي التي جرى استبعاده من لعبها".
وأضاف التقرير: "رغم مواصلة استبعاده من قبل النادي بعد معركة تكسير العظام التي بدأت بينه وبين باريس سان جيرمان، من المنتظر أن يحضر مبابي لمدرجات ملعب حديقة الأمراء الليلة، ليتابع مباراة فريقه من المدرجات شأنه في ذلك شأن لاعب الفريق الجديد عثمان ديمبلي".
كما ذكرت صحيفة "ليكيب" نفس الأمر، موضحة: "مبابي سيتواجد في ملعب المباراة اليوم للمشاهدة ولدعم فريقه باريس سان جيرمان".
وكان مبابي حرص على تهنئة مواطنه ديمبلي بانضمامه للفريق، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "أهلًا بك في بيتك أخي، سعيد جدًا لرؤيتك هنا، هيا لتبدأ مغامرتك".
ووقع ديمبلي مع باريس سان جيرمان على عقد لمدة 5 سنوات مقبلة حتى 30 يونيو 2028، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 23.
بينما مبابي لا يرغب في تجديد تعاقده مع النادي الفرنسي، ويستهدف الرحيل الموسم المقبل مجانا، وهو ما ترفضه الإدارة.