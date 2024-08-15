شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فوز فريقه النصر بهدفين نظيفين على نظيره التعاون في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وبفضل بصمات رونالدو ضد التعاون فـ"العالمي" سيجد نفسه خلال أيام يلعب المباراة النهائية على تحقيق أول لقب في الموسم الجديد.

قد يرتقي ما قدمه رونالدو في مواجهة التعاون إلى مكانة المعجزة لعدة أسباب، سنحاول استعراضها في التقرير الآتي.

40 عاماً دون إعداد حقيقي

انضم كريستيانو رونالدو لمعسكر النصر قبل نحو ثمانية أيام فقط من أول مباراة رسمية للفريق ضد التعاون.

تأخر انضمام "الدون" يعود في الأساس لتأخره في إنهاء الموسم الماضي، حيث خرج من دور الـ8 في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" مع المنتخب البرتغالي، وكان عنصرًا أساسيًا لا يتم التخلي عنه ولا إراحته.

مع ذلك لعب رونالدو بشكل أساسي في مواجهة التعاون، بل وأكمل 81 دقيقة، ولم يخرج من الملعب، حتى تم حسم اللقاء بشكل كامل لصالح "العالمي".

تحول أداء النصر معه

انتظر البعض في مواجهة التعاون ألا يقدم النصر مستويات طيبة، عملًا بما حدث خلال فترة الإعداد التي ظهر فيها "العالمي" بشكل مهزوز في الكثير من الأوقات، ولم يحقق النتائج المنتظرة.

لكن خلال مباريات الإعداد لم يكن هناك كريستيانو رونالدو، حيث كان البرتغالي يحصل على إجازته التي كان في حاجة إليها، واستحقها تمامًا بعد موسم طويل قدم فيه كل شيء يستطيع تقديمه للعالمي، ولمنتخب بلاده.

فقد تحول أداء النصر بمجرد وجود رونالدو في التشكيلة الأساسية للفريق، ورأينا كيف يمكن للاعب واحد فقط أن يصنع الفارق، ولو لم يكن الأمر فنيًا فقط، حيث أظهر البرتغالي شغفًا كبيرًا شاهده الجميع.

أرقام رائعة ضد التعاون

لعب رونالدو لمدة 81 دقيقة في مواجهة التعاون، وكان صاحب البصمة قبل الأخيرة في الهدف الأول الذي صنعه وصاحب اللمسة الأخيرة في الهدف الثاني والذي سجله بنفسه.

وكان رونالدو مميزًا في مستواه بعيدًا عن الهدفين، حيث حصد أعلى التقييمات بين نجوم الفريقين في عدة مواقع إحصائية مثل "فلاش سكور" و"سوفا سكور"، وغيرهم.

سدد رونالدو ست كرات بشكل إجمالي، منها كرتان على المرمى سجل منهما هدفًا، ومثلهما خارجه، بالإضافة إلى كرة أبعدتها الدفاعات وأخرى ارتطمت بالعارضة.

وعلى مستوى التمريرات قدم رونالدو ثلاث تمريرات مفتاحية منها فرصتان محققتان للتسجيل، لكن زملاءه في الفريق رفضوا الهدايا مرارًا وتكرارًا.

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رقم مذهل في الانتظار

بعد هدفه في مرمى التعاون أصبح رونالدو على بعد أربعة أهداف فقط من الوصول إلى الهدف رقم 900 في مسيرته الكروية.

سجل رونالدو حتى الآن 896 هدفًا في مسيرته مع الأندية والمنتخب البرتغالي، بواقع خمسة أهداف مع سبورتينج لشبونة، و145 مع مانشستر يونايتد، و450 بقميص ريال مدريد و101 لصالح يوفنتوس و130 للمنتخب البرتغالي، وأخيرًا 65 للنصر السعودي.

يسجل رونالدو هدفًا كل 98 دقيقة بقميص النصر، أي ربما يكون في حاجة إلى خمس مباريات أو أقل، حتى يصل لهذا الرقم المذهل.