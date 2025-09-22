يجب حل الأمر سريعا.. أزمة كبرى تضرب الزمالك بسبب أرض أكتوبر

تواجه إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين أزمة كبرى في الوقت الحالي، خاصة في ظل عدم التوصل إلى حل نهائي بشأن أزمة الأرض الخاصة بالنادي في مدينة 6 أكتوبر، والتي تم سحبها بقرار رسمي من وزارة الإسكان المصرية.

وقررت وزارة الإسكان سحب قطعة الأرض التي كانت مخصصة لإنشاء فرع لنادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، حيث نفذت لجنة حكومية قرار سحبها بمرافقة الشرطة، ووضعت لافتة تفيد بأن "الأرض تتبع جهاز مدينة حدائق أكتوبر"، بما عليها من منشآت دون أحقية النادي أو أي جهة أخرى في التصرف بها.

ومن جهته، أصدر مجلس إدارة الزمالك بيانًا رسميًا، ناشد خلاله الرئاسة المصرية بالتدخل لحل هذه الأزمة.

بينما قالت الوزارة في بيان إنه لن يتم اتخاذ أي إجراء لإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام.

وذكر تقرير لقناة "النهار" المصرية أن نادي الزمالك تسلّم بعض الخامات والمواد اللازمة لأرضيات ملاعب جديدة كان مقررًا إنشاؤها في فرع أكتوبر الجديد، قبل سحب الأرض.

وأضاف التقرير: "هذه المواد لها فترة صلاحية معينة، وهي أزمة كبيرة للغاية، لأن المواد المستوردة من الخارج لها صلاحية، ومجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعًا مهمًا خلال الساعات المقبلة للبت في بعض الأمور الهامة، منها إمكانية استقدام راعٍ جديد للفريق".

وتابع: "سيتم مناقشة العرض الجديد المقدم من أحد الرعاة الجدد، وهذه الأمور هامة جدًا لجلب المداخيل المالية في ظل الأزمات التي تواجه فريق الكرة بسبب مستحقات اللاعبين والجهاز الفني المتأخرة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي، إذ يسعى لتعزيز صدارته في جدول ترتيب الدوري المصري، الذي يحتله برصيد 16 نقطة.