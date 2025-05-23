صدمة للأندية المشاركة في السوبر السعودي (فيديو)

تلقت الأندية المشاركة في كأس السوبر السعودي لكرة القدم صدمة قوية بعد إعلان المواعيد الرسمية للبطولة والتي تقام في الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس المقبل.

وتشارك أندية الاتحاد والهلال والقادسية والنصر في النسخة القادمة ببطولة كأس السوبر السعودي.

وكشفت قناة MBC عن اعتماد روزنامة الموسم الجديد من جانب الاتحاد السعودي ولوائح القيد للاعبي الفرق المشاركة في دوري روشن.

وأشارت إلى أن الدوري السعودي لم يتحدد بعد موعد انطلاقه بشكل رسمي، وهو من اختصاص رابطة دوري روشن.

وأوضحت أن هناك العديد من المشاركات تنتظر المنتخب السعودي بجانب خوض الهلال منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت أن هناك توقفا سيكون بين السوبر السعودي وبداية الموسم يصل إلى شهر كامل بحسب مصادر مطلعة وهو ما سيؤثر بالسلب على لاعبي الفرق المشاركة بالسلب وتجهيزهم بدنياً لانطلاق منافسات الموسم المقبل.

وأوضحت أن الدوري السعودي قد يتأخر انطلاقه إلى منتصف شهر سبتمبر المقبل في الموسم الجديد ولكن جميع الأندية تنتظر المواعيد الرسمية من جانب رابطة الدوري.