هالاند: كنت أتمنى اللعب في كأس العالم

قال إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، إنه كان يتمنى اللعب في كأس العالم في قطر، لكن في ظل عدم تأهل النرويج، فإنه سيقضي فترة الراحة من أجل الاستعداد لباقي مباريات الموسم مع ناديه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعزز هالاند مكانته كواحد من أفضل المهاجمين في أوروبا، بعد انتقاله إلى سيتي من بروسيا دورتموند الصيف الماضي، حيث سجل 18 هدفا في 13 مباراة بالدوري، وخمسة أهداف في أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا.

ومع احتلال النرويج للمركز الثالث خلف هولندا وتركيا في المجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، سيتعين على هالاند الانتظار حتى يضيف إلى سجله البالغ 21 هدفا دوليا.

وقال هالاند للصحفيين: "بالطبع، كنت أتمنى اللعب في كأس العالم. لكن هذه هي الحقيقة الآن (أنني) لا أفعل (ذلك)، لكنني سأريح جسدي وعقلي كثيرا وبعدها سأتدرب".

وأضاف: "ما الذي سأتدرب عليه؟ لا شيء مميز على ما أعتقد. لقد سارت أشهري الأولى في سيتي على ما يرام. وحتى أكون صريحا، لست بحاجة لإجراء الكثير من التغييرات".

وتابع: "الأمر يتعلق بتجهيز نفسي للنصف المقبل من الموسم وأن أكون مستعدا حين تنطلق المباريات بعد نهاية فترة التوقف".

وكانت النرويج قد تأهلت لآخر مرة لكأس العالم 1998.

وأكمل هالاند: "أكبر شيء نستطيع فعله معا هو التأهل لكأس العالم أو بطولة أوروبا. هذا بالطبع هدفي مع المنتخب الوطني. نعلم أنه صعب، لكني أتمنى أن أكون هناك في يوم ما في المستقبل".

وقال هالاند إنه يرشح منتخبات البرازيل والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا لإحراز لقب كأس العالم في قطر، والتي ستبدأ يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني وتستمر حتى 18 ديسمبر كانون الأول.

وأضاف هالاند: "لا أستطيع قول (مرشح) واحد، لأن هناك العديد من الفرق الجيدة، لذا فترشيحي لهؤلاء الأربعة".