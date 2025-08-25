وكيل أعمال فوزي البنزرتي يكشف حقيقة الرحيل لتدريب الجيش الملكي المغربي

كشف مصدر مقرب من فوزي البنزرتي مدرب النادي الإفريقي التونسي أن مسالة القطيعة المبكرة بين الطرفين غير مطروحة بالمرة، وذلك في ضوء التقارير التي تحدثت عن خلافات جوهرية بين البنزرتي وإدارة النادي في الأيام الأخيرة.

وجاءت الخسارة الأولى للنادي الإفريقي في الموسم الجديد، يوم الجمعة الماضي ضد الترجي الجرجيسي في العاصمة تونس (2 ـ 1) لتفجر موجة من الغضب الجماهيري على اللاعبين، فيما نال البنزرتي نصيبا من الانتقادات بسبب الدفع بلاعبين غير جاهزين وأبرزهم بسام الصرارفي.

وفيما كان النادي الإفريقي يستعد لمواجهة النادي البنزرتي بعد غد الأربعاء في الجولة الرابعة من الدوري لتخطي حالة الهيجان في أوساط مشجعيه، راجت معلومات حول رحيل وشيك للبنزرتي عن النادي نحو الدوري المغربي.

ونفى وكيل أعمال فوزي البنزرتي الأخبار الرائجة حول رحيل مزعوم إلى أحد الأندية المغربية مؤكدا أن علاقة الأخير بالإفريقي مستقرة ولا تشوبها شائبة رغم الخسارة الأخيرة.

وتابع أيمن البنزرتي، وهو وكيل المدرب التونسي ونجله، أنه لا وجود لأي عرض مغربي لوالده وموكله مضيفا أنه سيكون في قيادة الإفريقي في الفترة المقبلة بما في ذلك مباراة النادي البنزرتي يوم الأربعاء.

ويشار إلى أن اسم فوزي البنزرتي تم تداوله بشدة في محيط نادي الجيش الملكي المغربي لتولي قيادة الفريق في الموسم الجديد الذي يشهد مشاركته في دوري أبطال إفريقيا.

وتعاقد النادي الإفريقي في يونيو الماضي مع البنزرتي (75 عاما) بعد أيام قليلة من إقالة مدربه محمد الساحلي.