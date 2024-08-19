سابالينكا وبيغولا تتنافسان على لقب بطولة سينسيناتي للتنس

تتطلع لاعبة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا لأول ألقابها منذ أستراليا المفتوحة في يناير 2024، عندما تواجه الأمريكية جيسيكا بيغولا في نهائي بطولة سينسيناتي المفتوحة اليوم الإثنين.

وغابت البيلاروسية المصنفة الثالثة عالميا عن منصات التتويج منذ 27 يناير الماضي، عندما أحرزت لقب بطولة أستراليا المفتوحة وذلك للمرة الثانية على التوالي، قبل أن تواجه فترة صعبة عجزت فيها عن إحراز أي لقب بما فيها بطولة روما المفتوحة التي وصلت فيها للمباراة النهائية.

وتأهلت أرينا سبالينكا أمس الأحد لنهائي بطولة سينسناتي لأول مرة بعد فوز سهل 6-3 و6-3 على البولندية إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا.

وفي ثالث مواجهة بين اللاعبتين هذا الموسم والأولى على الملاعب الصلبة، أظهرت سبالينكا المصنفة الثالثة القادمة من روسيا البيضاء قوتها وسرعتها في اللعب.

ومن جهتها حققت بيغولا، الفائزة ببطولة كندا المفتوحة الأسبوع الماضي، فوزها التاسع على التوالي، وتسعى لأن تصبح أول لاعبة منذ إيون غولاجونغ في 1973 تفوز ببطولتي كندا وسينسناتي في عام واحد.

وستخوض سبالينكا اليوم الإثنين تاسع نهائي لها لبطولة ذات الألف نقطة بينما ستلعب الأمريكية بيغولا، المصنفة سادسة على العالم مباراتها النهائية الخامسة في هذه الفئة.

وتحصل الفائزة بلقب بطولة سينسيناتي للسيدات، التي تعد تحضيرا لبطولة أمريكا المفتوحة، رابع بطولات غراند سلام على ما يزيد عن 523 ألف دولار.