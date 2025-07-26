رسميًا.. الأهلي يعلن رحيل وسام أبو علي

أعلن النادي الأهلي المصري، انتقال مهاجمه الفلسطيني الدولي وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

ووضع المهاجم الفلسطيني ضعوطًا شديدة على النادي الأهلي منذ العودة من كأس العالم للأندية بسبب رغبته في الرحيل.

ووفق بيان الأهلي تم توقيع العقود بين الأهلي ورابطة الدوري الأمريكي حسب الإجراءات المتبعة.

وسيخضع اللاعب للفحص الطبي حتى تكتمل إجراءات الانتقال بشكل نهائي وحاسم.

التفاصيل

لم يعلن الأهلي تفاصيل مالية حول الصفقة، لكن اللاعب غادر بمقابل مادي 7.5 مليون دولار أمريكي مع 10% من إعادة البيع، ومليون دولار حوافز خاصة باللاعب.

وتألق وسام أبو علي مع الأهلي في كأس العالم للأندية، حيث سجل هاتريك في شباك بورتو البرتغالي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

بديل

تعاقد الأهلي هذا الصيف مع محمد شريف قادمًا من الخليج السعودي، كما ينافس بيراميدز على أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ومنتخب مصر الأول، والزمالك السابق.

ولعب وسام أبو علي مع الأهلي 60 مباراة حيث سجل 38 هدفا وصنع 10.