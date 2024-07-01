كوبا أمريكا.. البرازيل تواجه كولومبيا في صدام ناري

ويمكن القول إن كولومبيا هي الفريق الأكثر ندية في الأمريكتين بعد سلسلة مميزة من عشرة انتصارات متتالية ولم تهزم في آخر 25 مباراة.

وكانت هزيمتهم الأخيرة قبل أكثر من عامين حين خسرت 1-صفر أمام الأرجنتين التي أنهت فعليا آمالهم في التأهل لكأس العالم 2022.

وأقالت كولومبيا المدرب رينالدو رويدا وأعادت نيستور لورينزو، اللاعب الأرجنتيني السابق الذي عمل لعدة سنوات مساعدا لخوسيه بيكرمان عندما كان مسؤولا.

وضخ لورينزو دماء جديدة في مجموعة موهوبة من اللاعبين لكنها متقدمة في السن وتمكن من إخراج أفضل نسخة من اللاعبين أصحاب الخبرة مثل جيمس رودريجيز وجون كوردوبا ويوهان موخيكا الذين كانوا يظنون أنهم قد تجاوزوا أوج تألقهم.

ومنح تألق ريتشارد ريوس وجون أرياس وجيفرسون ليرما كولومبيا التوازن الذي تحتاجه، وتضمن مشوارها الفوز على إسبانيا وألمانيا وانتفاضة قوية أمام البرازيل عندما سجل الجناح لويس دياز ثنائية متأخرة ليحقق فوزا مفاجئا بعد أيام من إطلاق سراح والده المختطف من قبل جيش التحرير الوطني الكولومبي.