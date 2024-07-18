ألقت تقارير صحفية الضوء على العودة الرائعة للدولي المصري محمد صلاح إلى تدريبات ليفربول استعدادًا للموسم الجديد للدوري الإنجليزي، حيث ظهر في حالة بدنية رائعة لينخرط في التدريبات تحت القيادة الفنية للمدرب الجديد آرني سلوت، الذي تولى المسؤولية خلفًا للألماني يورغن كلوب.

وبجانب عودة صلاح، فقد تواجد بعض اللاعبين الأساسيين الآخرين في الفريق الأول، بما في ذلك أندي روبرتسون ودومينيك سوبوسلاي، فيما غابت بعض العناصر الأساسية الأخرى الذين كانوا مع منتخبات بلدانهم في بطولتي "يورو 2024" وكوبا أمريكا.

وقالت صحيفة "ذا أثلتيك" في تقريرها: "يخضع لاعبو ليفربول لاختبارات صارمة في التدريبات التحضيرية للموسم الجديد، ورغم أن آرني سلوت لم يستقبل بعد العديد من أعضاء فريقه الأول، فإن رجلاً واحدًا بشكل خاص لفت الأنظار".

وأضاف التقرير: "الدولي المصري محمد صلاح ظهر بشكل مذهل خطف الأنظار في التدريبات، بعدما أزاح زميله سيب فان دن بيرغ من قائمة أفضل لاعب خلال أدائه في سباق اللياقة البدنية الشاق الذي استمر ست دقائق".

وأوضحت الصحيفة، أن كونال ميرتاج، مدرب اللياقة البدنية للفريق الأول في ليفربول، حث الثنائي صلاح وزميله الياباني واتارو إندو على إظهار لياقتهما القوية للاعبين الشباب، حيث قال لهما أثناء استعدادهما للجري: "من المهم أن تظهر عقليتك، أظهر للشباب كيف يتم ذلك كقادة في المجموعة"، ثم وصف صلاح بأنه "ظاهرة" عندما أطاح الدولي المصري بسيب فان دن بيرغ من صدارة الترتيب بوقت رائع.

واختتم التقرير: "لاعبنا رقم 11 عاد للموسم التحضيري في حالة بدنية رائعة، وكان مثالًا يحتذى، في صالة الألعاب الرياضية، وعلى أرض التدريب، حيث كان نموذجًا مثاليًّا للاعبين الشباب الذين يحاولون شق طريقهم تحت قيادة سلوت".

ومن المقرر أن تُقام أول مباراة لليفربول تحت القيادة الفنية لآرني سلوت، يوم الـ26 من يوليو الجاري، أمام ريال بيتيس، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستهل ليفربول مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بمواجهة إيبسويتش تاون الصاعد إلى المسابقة.