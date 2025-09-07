ألمانيا وإسبانيا وهولندا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تشهد تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 مواجهات مرتقبة مساء اليوم الأحد على رأسها مباراة ليتوانيا ضد هولندا في الجولة السادسة للمجموعة السابعة.

أخبار ذات علاقة يولي براند نجمة منتخب ألمانيا تكشف عن معاناتها مع المشجعين الرجال

ويخوض منتخب ألمانيا اختباراً جديداً أمام ضيفه أيرلندا الشمالية في المجموعة الأولى كما يلتقي منتخب إسبانيا خارج ملعبه أمام تركيا في المجموعة الخامسة في مواجهة مرتقبة بين أردا غولر نجم ريال مدريد ولامين يامال نجم برشلونة.

ويلتقي منتخب العراق مضيفه تايلاند في مباراة ودية كما يلعب منتخب قطر ضد روسيا.

أخبار ذات علاقة رسميا.. غلطة سراي يتعاقد مع نجم منتخب ألمانيا حتى 2028 (صور)

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

تصفيات كأس العالم

ليتوانيا وهولندا – 7:00 مساءً – BEIN SPORTS 2

ألمانيا وأيرلندا الشمالية – 9:45 مساءً – BEIN SPORTS 2

تركيا وإسبانيا – 9:45 مساءً – BEIN SPORTS 1

مباريات ودية

قطر وروسيا – 6:15 مساءً – الكأس 1

العراق وتايلاند – 4:00 عصراً – الرابعة العراقية الرياضية