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رياضة

ميدفيديف يهزم سينر ويتأهل لقبل نهائي بطولة ويمبلدون

ميدفيديف يهزم سينر ويتأهل لقبل نهائي بطولة ويمبلدون
دانييل ميدفيديف يفوز على يانيك سينرالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
09 يوليو 2024، 5:20 م

تفوق دانييل ميدفيديف على يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا، في خمس مجموعات ليتأهل إلى قبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثانية على التوالي، اليوم الثلاثاء.

وبعد مباراة غريبة تقلبت فيها الموازين، فاز ميدفيديف، المصنف الخامس في البطولة، 6-7 و6-4 و7-6 و2-6 و6-3 تحت السقف المغلق بالملعب الرئيسي.

وبهذا ينتصر ميدفيديف على سينر بعد خمس هزائم متتالية، ليثأر لخسارته في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عندما أهدر تقدمه بمجموعتين.

 

 

 

وفاز المصنف الأول في البطولة بالمجموعة الأولى بعدما حسم شوطًا فاصلًا محتدمًا بعدما أنقذ نقطة لخسارة المجموعة، لكن تزايدت أخطاؤه وبعدما خسر المجموعة الثانية، احتاج إلى تلقي العلاج خارج الملعب في بداية المجموعة الثالثة بعدما شعر على ما يبدو بالتوعك.

ورغم خسارته للشوط الفاصل بالمجموعة الثالثة، فإن سينر بدا أفضل حالًا في المجموعة الرابعة التي فاز بها ليدفع بالمباراة إلى مجموعة حاسمة.

وكسر ميدفيديف إرسال منافسه مبكرًا ومضى في طريقه لحسم المباراة التي استمرت أربع ساعات ليتأهل إلى قبل النهائي، حيث يواجه كارلوس ألكاراز، حامل اللقب، أو الأمريكي تومي بول.

التنس

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