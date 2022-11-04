صحف رياضية: من أجل إندريك.. رونالدو ومورينيو يهددان برشلونة.. ولوكاكو كم تكلفني؟
شكل إعلان جيرارد بيكيه مدافع برشلونة اعتزاله كرة القدم نهائيا، ونتائج مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، وقرعة الدور الفاصل، ومنافسو برشلونة المحتملون العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.
كما اهتمت الصحف بإشادة فرجيل فان ديك مدافع ليفربول بكيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي ورغبته في اللعب رفقته في ليفربول وسفر ريال مدريد للبرازيل لحسم صفقة النجم الشاب إندريك.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية:
ماركا
ركزت الصحيفة على إعلان جيرارد بيكيه مدافع برشلونة اعتزال كرة القدم وكتبت: "يرحل".
الصحيفة اهتمت بسعي ريال مدريد لحسم صفقة النجم البرازيلي الشاب إندريك وكتبت: "ريال مدريد في البرازيل من أجل إندريك".
واهتمت الصحيفة بهزيمة ريال سوسيداد أمام مانشستر يونايتد 0/1 في الدوري الأوروبي وكتبت: "ريال سوسيداد يخسر لكنه يبقى في المركز الأول".
كما اهتمت بهزيمة فياريال أمام ليخ بوزنان 0/3 في دوري المؤتمر الأوروبي.
سبورت
ركزت الصحيفة على إعلان جيرارد بيكيه الرحيل عن برشلونة واعتزال كرة القدم وكتبت: "جيرارد بيكيه يعلن اعتزال كرة القدم بشكل مفاجئ" و"شكرا".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على إعلان جيرارد بيكيه مدافع برشلونة اعتزال كرة القدم وكتبت: "يرحل".
الصحيفة اهتمت بالمنافسين المحتملين لبرشلونة في الدوري الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي وكتبت: "مانشستر يونايتد ونانت وموناكو ورين وميتيلاند وآندهوفن وروما ويونيون برلين المنافسون المحتملون لبرشلونة".
أس
ركزت الصحيفة على إعلان جيرارد بيكيه مدافع برشلونة اعتزال كرة القدم وكتبت: "بيكيه يعلن اعتزال كرة القدم ويقترح مستقبله كرئيس" و"سوف أعود".
الصحيفة اهتمت بنهاية دور المجموعات للدوري الأوروبي وقرعة الدور الفاصل وكتبت: "كريستيانو رونالدو ومورينيو يهددان برشلونة وإشبيلية".
كما اهتمت الصحيفة لتصريحات الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد وكتبت: "إن حان وقت المعاناة فلنقم بذلك معا".
الصحف البريطانية
ميرور
ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد على ريال سوسيداد 1/0 واحتلاله المركز الثاني في مجموعته بالدوري الأوروبي مما يجعله منافسا محتملا لبرشلونة وكتبت: "احضروا برشلونة".
الصحيفة اهتمت بفوز آرسنال على زوريخ 1/0 في الدوري الأوروبي وكتبت: "تيرني هو أفضل شخص في آرسنال".
كما اهتمت بتصريحات فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بشأن نجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين وكتبت: "فيرجيل فان دايك يحب كيفن دي بروين، يحب أن يراه لاعبا في ليفربول وسيكون الفوز أكبر رفقته".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على تأهل أندية نانت وموناكو ورين للدور الفاصل من أجل التأهل لدور الـ16 للدوري الأوروبي بعد احتلالها المركز الثاني في مجموعاتها وكتبت: "مباريات فاصلة وآمال".
كما اهتمت بتأهل نيس لدور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي.
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديلو سبورت
ركزت الصحيفة على المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ومستقبله في إنتر ميلان وكتبت: "إنتر ميلان يفكر: لوكاكو كم تكلفني؟.
الصحيفة اهتمت بتأهل روما للدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 للدوري الأوروبي وكتبت: "زانيولو ملك الكأس".
كما اهتمت برغبة ميلان تجديد عقد المهاجم الفرنسي المخضرم أولفييه جيرو وكتبت: "ميلان لا نهاية لجيرو".