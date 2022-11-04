صحف رياضية: من أجل إندريك.. رونالدو ومورينيو يهددان برشلونة.. ولوكاكو كم تكلفني؟

الصحف البريطانية

ميرور

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد على ريال سوسيداد 1/0 واحتلاله المركز الثاني في مجموعته بالدوري الأوروبي مما يجعله منافسا محتملا لبرشلونة وكتبت: "احضروا برشلونة".

الصحيفة اهتمت بفوز آرسنال على زوريخ 1/0 في الدوري الأوروبي وكتبت: "تيرني هو أفضل شخص في آرسنال".

كما اهتمت بتصريحات فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بشأن نجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين وكتبت: "فيرجيل فان دايك يحب كيفن دي بروين، يحب أن يراه لاعبا في ليفربول وسيكون الفوز أكبر رفقته".