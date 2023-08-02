ماريغا يطالب الهلال بمستحقاته المتأخرة للموافقة على فسخ تعاقده
كشفت تقارير صحفية أن المالي موسى ماريغا، لاعب فريق الهلال، طالب الإدارة بمستحقاته المالية، البالغة نحو 4 ملايين ونصف المليون يورو، وتمثّل رواتبه المتبقية من عقده، من أجل الموافقة على رحيله وتوقيع مخالصة مع "الزعيم".
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، فإن "ماريغا الذي تم استبعاده من قائمة الهلال في معسكرها الأخير بقرار من المدرب خورخي جيسوس، اشترط الحصول على مستحقاته من أجل قبول ورقة المخالصة، وفك الارتباط رسميًّا بالفريق في الميركاتو الجاري".
وأوضحت الصحيفة، أن "إدارة الهلال، طلبت من ماريغا جلب عروض احترافية لكسب خدماته في الموسم الجديد، أو القبول بورقة المخالصة المالية التي قدَّمتها له".
وينتهي عقد ماريغا مع الهلال في صيف 2024، حيث يعد مستهدفًا من بعض الأندية، أبرزها الأهلي والشباب السعوديان، والريان القطري.
وقام الهلال مؤخرًا بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كاليدو كوليبالي، والصربي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرازيلي مالكوم.
كما يبحث الهلال عن ضم مهاجمين في الصيف الجاري، لتدعيم هجوم الفريق بعد قرار جيسوس بعدم بقاء ماريغا، خلال الموسم المقبل، بخلاف نهاية عقد النيجيري أودين إيغالو بانتهاء الموسم الماضي.
وارتبط الهلال مؤخرًا بالصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام الإنجليزي، والنيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع الناديين.
البطولة العربية
من ناحية أخرى، يواجه الهلال نظيره الوداد المغربي، عصر اليوم الأربعاء، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بالبطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية"، والتي تستمر حتى الـ12 من أغسطس الجاري.
ويمتلك الهلال نقطة واحدة بحوزته يتذيل بها ترتيب المجموعة الثانية، بينما يحتل نادي الوداد المرتبة الثالثة برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين في الجولتين الماضيتين.
وخسر الهلال في الجولة الماضية أمام السد بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، فيما تعادل الوداد مع أهلي طرابلس الليبي بهدف لمثله.