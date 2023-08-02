ماريغا يطالب الهلال بمستحقاته المتأخرة للموافقة على فسخ تعاقده

كشفت تقارير صحفية أن المالي موسى ماريغا، لاعب فريق الهلال، طالب الإدارة بمستحقاته المالية، البالغة نحو 4 ملايين ونصف المليون يورو، وتمثّل رواتبه المتبقية من عقده، من أجل الموافقة على رحيله وتوقيع مخالصة مع "الزعيم".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، فإن "ماريغا الذي تم استبعاده من قائمة الهلال في معسكرها الأخير بقرار من المدرب خورخي جيسوس، اشترط الحصول على مستحقاته من أجل قبول ورقة المخالصة، وفك الارتباط رسميًّا بالفريق في الميركاتو الجاري".

وأوضحت الصحيفة، أن "إدارة الهلال، طلبت من ماريغا جلب عروض احترافية لكسب خدماته في الموسم الجديد، أو القبول بورقة المخالصة المالية التي قدَّمتها له".

وينتهي عقد ماريغا مع الهلال في صيف 2024، حيث يعد مستهدفًا من بعض الأندية، أبرزها الأهلي والشباب السعوديان، والريان القطري.