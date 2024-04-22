برشلونة يتلقى صدمة جديدة
تلقى نادي برشلونة صدمة جديدة بعد السقوط أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني الذي جمع الفريقين، مساء الأحد، في الليغا.
وحقق ريال مدريد فوزا مثيرا في اللحظات الأخيرة، أمام نظيره برشلونة، بنتيجة 3/2، في إطار منافسات الدوري الإسباني.
وواجه ريال مدريد نظيره برشلونة، في إطار منافسات الجولة الـ32، على ملعب "سانتياغو برنابيو".
وتعرض الهولندي فرينكي دي يونغ، نجم وسط البلوغرانا، لإصابة قوية في الكاحل، بعد التحامه مع فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد، في كرة مشتركة.
ولم يستطع دي يونغ، استكمال المباراة، وغادر قبل نهاية الشوط الأول، وشارك بيدري بدلا منه.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن المؤشرات الأولى لإصابة دي يونغ، تشير إلى أنه سيغيب فترة لن تقل عن 4 أو 5 أسابيع، ولذلك من الصعب أن يشارك مجددا مع برشلونة هذا الموسم.
وأشارت إلى أن النجم الهولندي سيخضع، اليوم الإثنين، للتصوير بالرنين المغناطيسي للتأكد من حجم الإصابة.
يذكر أن فرينكي دي يونغ غاب عن المباريات فترة طويلة هذا الموسم، بسبب إصابات أيضا في الكاحل.