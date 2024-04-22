برشلونة يتلقى صدمة جديدة

تلقى نادي برشلونة صدمة جديدة بعد السقوط أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني الذي جمع الفريقين، مساء الأحد، في الليغا.

وحقق ريال مدريد فوزا مثيرا في اللحظات الأخيرة، أمام نظيره برشلونة، بنتيجة 3/2، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وواجه ريال مدريد نظيره برشلونة، في إطار منافسات الجولة الـ32، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وتعرض الهولندي فرينكي دي يونغ، نجم وسط البلوغرانا، لإصابة قوية في الكاحل، بعد التحامه مع فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد، في كرة مشتركة.