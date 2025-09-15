5 أسماء بارزة.. من سيكون الحصان الأسود في دوري أبطال أوروبا؟

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء وسط توقعات بمنافسة شرسة على اللقب القاري بين عمالة القارة العجوز.

واقتنص باريس سان جيرمان الفرنسي لقب دوري الأبطال في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

وتبدو هناك بعض الأسماء البارزة والمرشحة لتكون مفاجأة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد نستعرضها في السطور القادمة:

تشيلسي الإنجليزي

لن يكون تشيلسي اسماً مفاجئاً إذا تخطى مرحلة الدوري ووصل للأدوار النهائية بالبطولة القارية خاصة أنه بطل سابق لأوروبا مرتين عامي 2012 و2021.

تشيلسي يعود إلى دوري الأبطال مرة أخرى بعد تتويجه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بجانب تتويجه بلقب كأس العالم للأندية.

ويتطلع البلوز بقيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا لتقديم أداء مقنع والتقدم في دوري الأبطال بصورة مميزة بعدما دعم صفوفه بعدة صفقات على رأسها جواو بيدرو المهاجم القادم من برايتون.

نابولي الإيطالي

يأمل فريق نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي تقديم نتائج مميزة في تحقيق الانتصارات بدوري الأبطال.

ويعول نابولي على خبرات وقدرات مدربه أنطونيو كونتي الذي يملك عدة تجارب في مشواره التدريبي.

وتعاقد نابولي مع النجم البلجيكي كيفين دي بروين عقب تجربة رائعة مع مانشستر سيتي الإنجليزي بخلاف الدنماركي راسموس هويلاند مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولم يشارك نابولي في الموسم الماضي بخلاف أنه ودع منافسات النسخة قبل الماضية على يد برشلونة الإسباني من دور الستة عشر.

يوفنتوس الإيطالي

يضع يوفنتوس آمالاً كبيرة على فريقه الحالي من أجل ظهور مختلف في نسخة دوري الأبطال بقيادة المدرب الكرواتي إيغور تيودور بعد بداية رائعة في الدوري الإيطالي واقتناص 3 انتصارات متتالية بالعلامة الكاملة.

ويعتمد فريق السيدة العجوز على موهبة كينان يلدز نجم منتخب تركيا بانب خبرات المهاجم دوشان فلاهوفيتش وقدرات المهاجم جوناثان ديفيد

وأخفق يوفنتوس في التأهل لدور الستة عشر بدوري الأبطال في الموسم الماضي بعد الخروج على يد آيندهوفن الهولندي.

آنتراخت فرانكفورت الألماني

يبقى فريق آنتراخت فرانكفورت منجماً للمواهب، وساهم بالفعل في تقديم عدة صفقات للأندية الكبرى في أوروبا على رأسهم هوغو إيكتيكي الذي رحل إلى ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعيش فرانكفورت استقراراً فنياً تحت قيادة مدربه دينو توبمولر الذي يشغل منصبه الحالي منذ يوليو 2023.

وحقق فرانكفورت انتصارين في أول 3 جولات بالدوري الألماني، ويضم عدة أسماء بارزة على رأسها الجزائري فارس شعيبي بجنب النجم التركي الواعد كان أوزون الذي سجل 3 أهداف وصنع هدفين في بداية موسمه مع فرانكفورت.

غلطة سراي التركي

يؤمن غلطة سراي التركي بحظوظه في دوري الأبطال من أجل تحقيق مفاجأة وصناعة الفارق بمستويات ونتائج مميزة.

ويقود غلطة سراي المدير الفني أوكان بوروك، وحقق الفريق العلامة الكاملة في الدوري التركي بخمس انتصارات متتالية.

ودعم الفريق التركي صفوفه بعدة صفقات مدوية على رأسها فيكتور أوسيمين وليروي ساني ووليفريد سينغو وإسماعيل جاكوبس.