منتخب العراق يحسم الصدارة بالفوز على إندونيسيا بتصفيات كأس العالم (فيديو)

ولعب منتخب إندونيسيا منقوصًا بعد طرد جوردي أمات في الدقيقة 59 بينما ألغى الحكم هدفًا سجله العراق في الشوط الأول بداعي خطأ ضد مهاجم الأسود.

ووصل منتخب العراق بهذا الفوز إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة من 5 جولات بينما توقف رصيد إندونيسيا عند 7 نقاط في المركز الثاني.