منتخب العراق يحسم الصدارة بالفوز على إندونيسيا بتصفيات كأس العالم (فيديو)
حسم منتخب العراق الفوز على مضيفه إندونيسيا بنتيجة 2-0 ، اليوم الخميس ، بالعاصمة جاكارتا في الجولة الخامسة لحساب المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
سجل ثنائية أسود الرافدين أيمن حسين في الدقيقة الـ54 وعلي جاسم في الدقيقة الـ88 من عمر المباراة.
وأهدر أيمن حسين ضربة جزاء للعراق في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة.
ولعب منتخب إندونيسيا منقوصًا بعد طرد جوردي أمات في الدقيقة 59 بينما ألغى الحكم هدفًا سجله العراق في الشوط الأول بداعي خطأ ضد مهاجم الأسود.
ووصل منتخب العراق بهذا الفوز إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة من 5 جولات بينما توقف رصيد إندونيسيا عند 7 نقاط في المركز الثاني.
وضمن المنتخب العراقي بشكل رسمي صدارة المجموعة السادسة بعدما ارتفع الفارق مع أقرب منافسيه إلى 8 نقاط قبل جولة من النهاية.
ويحتل منتخب فيتنام المركز الثالث برصيد 3 نقاط وخلفه الفلبين برصيد نقطة واحدة.
ويلعب منتخب العراق مواجهة الجولة الأخيرة ضد فيتنام يوم الثلاثاء المقبل في ختام منافسات المجموعة.