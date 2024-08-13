سيطر مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على جوائز أفضل لاعب في العام بوجود ثلاثة من لاعبيه، هم: إرلينغ هالاند، ورودري، وفيل فودن ضمن قائمة مختصرة تضم ستة لاعبين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اليوم الثلاثاء ستة لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في 2024 بينهم ثلاثي مانشستر سيتي، بالإضافة إلى مارتن أوديغارد لاعب وسط آرسنال وكول بالمر لاعب تشيلسي وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.

وكانت المفاجأة في استبعاد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، من القائمة المختصرة لأفضل لاعب.

وسيتم الكشف عن الفائز في حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا يوم 20 أغسطس الجاري في دار الأوبرا في مانشستر.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز الجمعة المقبل بمواجهة مانشستر يونايتد وفولهام، وتستمر الجولة الأولى حتى يوم الاثنين المقبل.

وفيما يأتي القائمة المختصرة لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي:

1/ فيل فودين، مانشستر سيتي

2/ إيرلينغ هالاند، مانشستر سيتي

3/ رودري، مانشستر سيتي

4/ مارتن أوديغارد، آرسنال

5/ كول بالمر، تشيلسي

6/ أولي واتكينز، أوستن فيلا