حقيقة فبركة فيديو احتفالية رونالدو

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج حقيقة فبركة فيديو الاحتفالية المسيئة من كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، تجاه جمهور الشباب، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد.

وقام رونالدو بحركة غير أخلاقية تجاه جماهير الشباب، بعد هدف زميله البرازيلي تاليسكا الثالث للنصر والفوز بالمباراة.

ووفقاً لتقارير صحفية، فإن لجنة الانضباط بدأت في فتح تحقيق بشأن ما فعله النجم البرتغالي أمام جماهير الشباب، والتي تسببت في امتعاض كثير من المشاهدين والحضور.