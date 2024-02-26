حقيقة فبركة فيديو احتفالية رونالدو
كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج حقيقة فبركة فيديو الاحتفالية المسيئة من كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، تجاه جمهور الشباب، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد.
وقام رونالدو بحركة غير أخلاقية تجاه جماهير الشباب، بعد هدف زميله البرازيلي تاليسكا الثالث للنصر والفوز بالمباراة.
ووفقاً لتقارير صحفية، فإن لجنة الانضباط بدأت في فتح تحقيق بشأن ما فعله النجم البرتغالي أمام جماهير الشباب، والتي تسببت في امتعاض كثير من المشاهدين والحضور.
وقال وليد الفراج، في تصريحات تلفزيونية: "النصر فاز على الشباب (3-2) وأنقذ النصر موقعه والتنافسية في الدوري في ظل الفارق مع الهلال، والمباراة شهدت الكثير من الأحداث الحقيقة، وكل شيء كان يسير بشكل طبيعي إلا مع انتشار مجموعة من اللقطات بهواتف المشاهدين في الملعب تظهر احتفالية رونالدو والتي كانت موجهة تجاه مدرج الشباب".
وأضاف: "نحن في مرحلة فاصلة وممكن أرتدي قبعة المشجع وأقول إنها لقطة مفبركة أو تم فبركتها بالذكاء الاصطناعي، ونستغفل أنفسنا والمشاهدين وتصير العواطف الرياضية تتجاوز المبادئ والقيم وسمعة المسابقة، وتأثير تجاوز مثل هذه الأفعال على كل لاعبي الدوري السعودي والجمهور".
وتابع: "عادة لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لا تتخذ العقوبات بناء على لقطات مرئية ولكن تتخذها بناء على الناقل الرسمي، ولكن ثمَّة بعض الأمور التي يجب أن ترصدها مثلما حدث أمام الشباب وهو ليس فيديو واحدًا أو اثنين أو ثلاثة، أصبحنا الآن في مفترق طرق، هل نريد للدوري أن يكون ضمن أفضل 5 دوريات في العالم أم أنه دوري فيه ناس فئة أولى وثانية وثالثة".
وأوضح: "من الممكن تجاوز الأمر وننسى، ولكن تعالوا نحسب مع بعض السلبيات التي ستحدث، أبرزها فقد المسابقة مصداقيتها أمام الرأي العام، وتعزز من عشاق المؤامرة بأن هناك أندية تحصل على أفضلية، وحتى لجنة الانضباط ستكون في زاوية متعبة، حتى لو تم استخدام مواد قانونية ضد إصدار عقوبة، ومن السهل جدًّا الوصول للحقيقة من قبل رابطة أندية دوري روشن وطلب اللقطات من عربات الناقل الرسمي اللقطات الحقيقة قبل محوها وأن يتأكدوا هل تم فبركتها بالذكاء الاصطناعي أو لا".
واستطرد وليد الفراج: "رونالدو مكسب للدوري السعودي وأحدث طفرة في التسويق وشكل إضافة للنصر والمسابقة بالطبع، ولكن وصلنا للحظة حقيقة أن اللاعب يجب أن يعلم أين يتواجد، فهو لا يلعب في غواتيمالا أو الدوري الأمريكي الترفيهي الذي يتواجد به ميسي، هو يلعب في دوري تم الإنفاق عليه مبالغ ضخمة وهو مشروع كبير، وبما فعله أمس وضع كل الأجهزة الرقابية في دوري روشن أمام مفترق طرق".
وأكمل: "يجب أن يتم معاقبة الكبير لكي يلتزم الصغير، والقرارات التي ستتخذ ستؤسس لموقف عدالة كامل إذا ثبتت، فنحن لم نشاهد لقطة واحدة ولكنها من كل الزوايا، والموضوع تم أمام مدرجات العائلات للشباب، والنصر عليه أن يجتمع مع رونالدو وإفهامه أين يلعب والمفترض يهدأ، والفيديوهات يجب أن تدرس ويتم اتخاذ موقف".
واختتم: "المشروع كله الآن يتزلزل في هذه اللحظات، وواثق أن الأجهزة المعنية ستتخذ القرار المناسب، والشباب الآن يستعد لتقديم شكوى للجنة الانضباط، وأتوقع أن القرار يصدر الثلاثاء أو الأربعاء، وأعتقد أنه سيطبق عليه نفس المادة التي تم بها إيقاف طارق حامد، لاعب ضمك، وبالتالي قد يتم إيقاف رونالدو في مباراتي النصر ضد الحزم والرائد".