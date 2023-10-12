هالاند ومبابي يمران بأزمة

هالاند

على الرغم من فشله في التسجل في 3 مباريات مقابل أربع لمبابي، فإن حالة النرويجي أكثر إثارة للقلق من حالة الفرنسي.

ومنذ وصوله إلى أندية النخبة الأوروبية في العام 2019، كان متوسط أهداف هالاند دائمًا حوالي هدف في كل مباراة، لكن هذا الموسم ومع تسجيله 8 أهداف في 12 مباراة، يبلغ معدل المهاجم النرويجي 0.67 هدف في المباراة الواحدة وهو أسوأ معدل تسجيل له.

وهناك حقيقة أخرى مثيرة للقلق بشأن هالاند هذا الموسم، وهي أنه فشل في التسجيل في سبع من أصل 12 مباراة لعبها السيتي هذا الموسم.

وفشل هالاند في التسجيل أمام آرسنال مرتين وإشبيلية ونيوكاسل وريد ستار وولفرهامبتون ولايبزيغ.

وعلاوة على ذلك، لم يسجل هذا الموسم في مسابقته المفضلة دوري أبطال أوروبا، حيث يبلغ متوسط تسجيله 1.1 هدف في المباراة الواحدة بفضل 35 هدفًا في 32 مباراة.

ومع ذلك كان يمكن أن يكون متوسطه أعلى، لأنه خاض خمس مباريات متتالية دون تسجيل أي أهداف ذهابًا وإيابًا ضد ريال مدريد، والنهائي ضد إنتر ميلان وهذا الموسم ضد لايبزيغ والنجم الأحمر.