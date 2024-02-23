أرتيتا: آرسنال سيستغل الهزيمة من بورتو للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

وصعق هدف بورتو الذي سجله جالينو في الوقت المحتسب بدل الضائع آرسنال خلال ذهاب دور الستة عشر في دوري الأبطال، وأوقف مسيرة مذهلة للنادي اللندني منذ بداية العام.

وسيكون آرسنال واثقا من قدرته على تجاوز ذلك الفارق في مباراة الإياب، لكن قبل ذلك فإن أولوية أرتيتا ستكون الحفاظ على آمال فريقه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وفاز آرسنال في آخر خمس مباريات بالدوري وسجل 21 هدفا ولديه الفرصة لتقليص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطتين بالفوز على نيوكاسل غدا السبت على ملعب الإمارات.

وقال أرتيتا للصحفيين: "ما حدث في بطولة أخرى يظل هناك، لكن ما لا يمكنك إنكاره ما يحدث بداخلك بعد الهزيمة. علينا استخدام ذلك بطريقة قوية حقا لنكون أفضل".