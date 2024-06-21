عضو رابطة الأندية يحرج إدارة الزمالك بتصريحات نارية
وجه ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، انتقادات حادة لإدارة الزمالك بعد البيان الذي لوحت خلاله بعدم خوض لقاء القمة ضد الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة السابعة والعشرين للدوري المصري.
وطالبت إدارة الزمالك بالحصول على جدول كامل للمباريات بترتيبها الذي تم اعتماده في بداية الموسم لاستكمال مشوار الدوري المصري هذا الموسم.
وقال سويلم عبر برنامج "الهدف" بقناة "أون تايم سبورتس 2": " الدوري المصري له إدارة مسؤولة عن تنظيمه وهي لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري".
وأضاف:" هل شهدت مؤجلات الدوري المصري مجاملة لأندية بعينها وتحديدًا الأهلي؟ الحقيقة أن الأهلي يمثل مصر في أكثر من محفل قاري وعالمي ومن الطبيعي أن يتم تأجيل مبارياته".
وواصل:" هل نملك رفاهية الوقت لكي يصدر الزمالك بيانًا يرفض خوض مبارياته لحين انتهاء مباريات الدور الأول؟ كيف سيتم استكمال الدوري المصري إذن في هذا الموسم؟ الأمر لن يسير بهذه الصورة ولو نفذنا مطالب الزمالك سيحدث خلل أكبر في الدوري المصري".
وأشار إلى أن الدوري المصري له وضع مختلف بسبب المشاركات الخارجية للأندية، وتحديدًا الأهلي الذي يلعب في أكثر من بطولة مثل كأس العالم للأندية.
وتابع:" الزمالك تم تأجيل مباريات له، ولكنه ليس مثل الأهلي الذي لعب في بطولات أكثر، كل جهة تتحدث كيفما تشاء، ولكن في النهاية هناك لوائح منظمة للدوري وافق عليها الزمالك في بداية الموسم بما فيها شروط التأجيلات وبالتالي ليس من حقه المطالبة بتغيير بند وافق عليه في البداية".
وواصل سويلم تصريحاته النارية ضد الزمالك قائلًا:" لا أعلم لماذا يقحم المتحدث الرسمي للزمالك أندية أخرى في الحديث؟ هل توجد منافسة حاليًّا على لقب الدوري.. مع احترامي للزمالك فهو خارج صراع المنافسة وبالتالي لا يوجد دافع للمطالبة بترتيب المباريات بشكل معين وفقًا للقرعة في بداية الموسم".
وأكد أن ترتيب المباريات المؤجلة بالدوري المصري يتم على أساس الارتباطات الخاصة بمنافسي الأهلي والزمالك، موضحًا أن البطولة مازالت بعيدة عن الوصول لنقطة المنافسة الحاسمة على اللقب.