عضو رابطة الأندية يحرج إدارة الزمالك بتصريحات نارية

وأشار إلى أن الدوري المصري له وضع مختلف بسبب المشاركات الخارجية للأندية، وتحديدًا الأهلي الذي يلعب في أكثر من بطولة مثل كأس العالم للأندية.

وتابع:" الزمالك تم تأجيل مباريات له، ولكنه ليس مثل الأهلي الذي لعب في بطولات أكثر، كل جهة تتحدث كيفما تشاء، ولكن في النهاية هناك لوائح منظمة للدوري وافق عليها الزمالك في بداية الموسم بما فيها شروط التأجيلات وبالتالي ليس من حقه المطالبة بتغيير بند وافق عليه في البداية".

وواصل سويلم تصريحاته النارية ضد الزمالك قائلًا:" لا أعلم لماذا يقحم المتحدث الرسمي للزمالك أندية أخرى في الحديث؟ هل توجد منافسة حاليًّا على لقب الدوري.. مع احترامي للزمالك فهو خارج صراع المنافسة وبالتالي لا يوجد دافع للمطالبة بترتيب المباريات بشكل معين وفقًا للقرعة في بداية الموسم".

وأكد أن ترتيب المباريات المؤجلة بالدوري المصري يتم على أساس الارتباطات الخاصة بمنافسي الأهلي والزمالك، موضحًا أن البطولة مازالت بعيدة عن الوصول لنقطة المنافسة الحاسمة على اللقب.