من هو هاني مختار منافس ميسي على لقب كأس الدوريات؟

ويجيد هاني مختار اللعب في خط الوسط والخط الهجومي، وسبق أن لعب في ألمانيا مع هيرتا برلين ومع بنفيكا البرتغالي، وبروندبي الدنماركي.

وانضم هاني مختار لناشفيل في يناير 2020، وينتهي عقده مع الفريق في ديسمبر 2025.

وبحسب موقع "transfermarkt" فقد لعب هاني مختار 119 مباراة مع ناشفيل سجل فيها 65 هدفا وصنع 34 وسبق أن لعب 18 مباراة مع الفريق الأول لهيرتا برلين لم يسجل فيها ولم يصنع.

ولعب هاني مختار لبروندبي 134 مباراة سجل فيها 28 مباراة وصنع 36.

ونال هاني مختار جائزة هداف الدوري الأمريكي الأول لكرة القدم 2023.

ويملك هاني مختار لقبا مع كل من بنفيكا وهيرتا برلين وبروندبي ولقبين مع ريد بول سالزبورغ، وحقق مع ألمانيا بطولة أمم أوروبا تحت 19 عاما.

وسيلعب إنتر ميامي أمام ناشفيل في الدوري الأمريكي يوم 31 أغسطس، وفي مباراة الذهاب فاز ناشفيل 2/1 في مايو الماضي.