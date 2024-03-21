عملاقا إيطاليا يتنافسان على مهاجم المغرب

واعترض النصيري بشدة على استبداله ما تسبب في مشادة مع المدرب.

كان النصيري قد سجل هدف إشبيلية قبل أن يعود سيلتافيغو بهدفين ويقلب تأخره إلى فوز.

وحسب موفع فوتبول إسبانيا، فإن الدولي المغربي يمتلك 4 عروض بينهما عرضين من عملاقي الكرة الإيطالية يوفنتوس وميلان بالإضافة إلى عرضين من ولفارهامبتون وويستهام.