عملاقا إيطاليا يتنافسان على مهاجم المغرب
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية يملك 4 عروض للرحيل الصيف القادم.
وشهدت مباراة إشبيلية وسيلتافيغو الأخيرة في الدوري الإسباني مشادة كبيرة بين كيكي سانشيز فلوريس مدرب إشبيلية ويوسف النصيري.
واعترض النصيري بشدة على استبداله ما تسبب في مشادة مع المدرب.
كان النصيري قد سجل هدف إشبيلية قبل أن يعود سيلتافيغو بهدفين ويقلب تأخره إلى فوز.
وحسب موفع فوتبول إسبانيا، فإن الدولي المغربي يمتلك 4 عروض بينهما عرضين من عملاقي الكرة الإيطالية يوفنتوس وميلان بالإضافة إلى عرضين من ولفارهامبتون وويستهام.
وقد يضطر النادي الإسباني تحت ظروف وضعيته المالية الصعبة الموافقة على رحيل النصيري رغم أنه يعد أهم عناصر الفريق خلال السنوات الأخيرة.
وقدم النصيري مستويات لافتة مع منتخب بلاده، ومع نادي إشبيلية بدءًا من تألقه اللافت خلال مونديال قطر 2022 حيث حقق أسود الأطلسي المركز الرابع.