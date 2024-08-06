يلتقي فريق برشلونة نظيره ميلان في مواجهة ودية مثيرة، فجر الأربعاء، ضمن استعدادات الفريقين لبداية الموسم الجديد 2024-2025، على ملعب "بنك إم تي" بمدينة بالتيمور.

وخاض البلوغرانا حتى الآن مباراتين وديتين، حيث فاز على مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، ثم تغلب على غريمه ريال مدريد بهدفين لهدف.

والمباراة أمام "الروسونيري" هي الأخيرة بالنسبة إلى برشلونة في البطولة الودية بالولايات المتحدة التي يشارك فيها 5 أندية.

بينما يخوض ميلان المباراة الرابعة في معسكره الاستعدادي للموسم الجديد، بعدما لعب مع رابيد فيينا النمساوي، وتعادل 1 - 1، وتغلب على مانشستر سيتي 3 - 2، وريال مدريد 1-0.

ويستهل النادي الكتالوني مشواره في الدوري الإسباني أمام فالنسيا في 18 من أغسطس على ملعب ميستايا.

موعد المباراة والقناة الناقلة:

من المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثانية والنصف فجر الأربعاء، بتوقيت السعودية ومصر، وتُنقل عبر قناة الكويت الرياضية المفتوحة، ويعلق عليها عبد الله الحربي.